Сестри Хадід представили нову колекцію Jacquemus на подіумі в Парижі: приголомшливі фото

Днями в рамках Паризького тижня чоловічої моди відбувся феєричний показ французького модельєра Симона Порт Жакмюса. Дизайнер влаштував справжнє шоу для презентації колекції в стриманих відтінках та запросив на подіум зіркових моделей Беллу та Джіджі Хадід. Головним відкриттям показу стала поява легендарної Летиції Касти.

Тиждень чоловічої моди зібрав головних поціновувачів розкішних брендів у французькій столиці. Імениті дизайнери обирають власні методи, аби вразити спраглу до новинок в галузі фешн-індустрії публіку. Не став винятком й показ нової колекції будинку Jacquemus, який відбувся днями у розпал модного сезону.

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Нова колекція Симона Порт Жакмюса осінь-зима 2020/2021 вперше поєднала чоловіче та жіноче вбрання. Вона отримала назву L'année 1997 й виконана переважно з льону.

Показ відкрила культова французьа супермодель Летиція Каста, яка увійшла в історію як одна з найуспішніших "ангелів" Victoria's Secret. Знаменитість не з'являлася на подіумі впродовж 10 років, проте у свій 41 рік спромоглася затьмарити одних з найуспішніших моделей сучасності.

Летиція Каста постала в трикотажному укороченому топі на один гудзик і спідниці-олівці з високою посадкою сіро-пісочного відтінку. У взутті на високих підборах вона виглядада бездоганно.



Летиція Каста на показі нової колекції Jacquemus / Instagram / @jacquemus

Окрім легендарної Летиції Касти не менш вражаючою була поява зіркових сестер Джіджі та Белли Хадід, які є беззаперечними улюбленицями французького модельєра. Сукня Джіджі мала екстримальний розріз до стегон, який дозволив моделі продемонструвати всю красу своїх приголомшливо струнких ніг.

Глибокі вирізи, довжина міні, оголені животи вдало балансували з повітряними формами і легкими матеріалами.



Джіджі Хадід на показі нової колекції Jacquemus / Instagram / @jacquemus



Джіджі Хадід на показі нової колекції Jacquemus / Instagram / @jacquemus



Белла Хадід на показі нової колекції Jacquemus / Instagram / @jacquemus