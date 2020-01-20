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Сестри Хадід представили нову колекцію Jacquemus на подіумі в Парижі: приголомшливі фото

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Джіджі Хадід / Instagram / @jacquemus

Днями в рамках Паризького тижня чоловічої моди відбувся феєричний показ французького модельєра Симона Порт Жакмюса. Дизайнер влаштував справжнє шоу для презентації колекції в стриманих відтінках та запросив на подіум зіркових моделей Беллу та Джіджі Хадід. Головним відкриттям показу стала поява легендарної Летиції Касти.

Тиждень чоловічої моди зібрав головних поціновувачів розкішних брендів у французькій столиці. Імениті дизайнери обирають власні методи, аби вразити спраглу до новинок в галузі фешн-індустрії публіку. Не став винятком й показ нової колекції будинку Jacquemus, який відбувся днями у розпал модного сезону. 

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Нова колекція Симона Порт Жакмюса осінь-зима 2020/2021 вперше поєднала чоловіче та жіноче вбрання. Вона отримала назву L'année 1997 й виконана переважно з льону. 

Показ відкрила культова французьа супермодель Летиція Каста, яка увійшла в історію як одна з найуспішніших "ангелів" Victoria's Secret. Знаменитість не з'являлася на подіумі впродовж 10 років, проте у свій 41 рік спромоглася затьмарити одних з найуспішніших моделей сучасності. 

Летиція Каста постала в трикотажному укороченому топі на один гудзик і спідниці-олівці з високою посадкою сіро-пісочного відтінку. У взутті на високих підборах вона виглядада бездоганно. 


Летиція Каста на показі нової колекції Jacquemus / Instagram / @jacquemus

Окрім легендарної Летиції Касти не менш вражаючою була поява зіркових сестер Джіджі та Белли Хадід, які є беззаперечними улюбленицями французького модельєра. Сукня Джіджі мала екстримальний розріз до стегон, який дозволив моделі продемонструвати всю красу своїх приголомшливо струнких ніг. 

Глибокі вирізи, довжина міні, оголені животи вдало балансували з повітряними формами і легкими матеріалами.


Джіджі Хадід на показі нової колекції Jacquemus / Instagram / @jacquemus


Джіджі Хадід на показі нової колекції Jacquemus / Instagram / @jacquemus


Белла Хадід на показі нової колекції Jacquemus / Instagram / @jacquemus

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Стиль і мода Модні бренди Белла Хадід Джіджі Хадід
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