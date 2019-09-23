Сестри Кардашян викликали сміх промовою на Еммі-2019: курйозне відео

Одні з найвідоміших американок – Кім Кардашян та її сестра Кендалл Дженнер – стали запрошеними гостями церемонії Еммі-2019. Під час нагородження вони виголосили невелику промову, яка несподівано викликала гучний сміх у залі.

У ніч на 23 вересня в Лос-Анджелесі відбулась одна з найочікуваніших подій року – церемонія нагородження преміями Еммі-2019. Захід відвідали десятки голлівудських зірок, які фігурували у списках номінантів. Не пропустили подію і їхні колеги, зокрема, Кім Кардашян та Кендалл Дженнер.

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Красуні не просто покрасувались на червоній доріжці, але й отримали важливу роботу – представити одну з номінацій Еммі-2019. До виходу на сцену сестри Кардашян ретельно підготувались та розприділили між собою текст презентації. Однак промова дівчат обернулась невеликим курйозом. Зірки реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" (Keeping Up with the Kardashians) заявили, що знають, як досягнути успіху на телебаченні.

Наша сім'я не з чуток знає, як телебачення входить в життя реальних людей, які просто бажають бути самими собою і розповідають свої щирі і невигадані історії,

– зазначила Кім Кардашян.

Такі слова викликали гучний сміх у залі, адже всі зірки знають, як Кім та її сестри створюють сенсації на рівному місці та завдяки інтригам отримують рейтинг. Самі ж сестри Кардашян не очікували такої реакції у залі, тому поквапились піти зі сцени.