Сестри Кардашян закривають свій офіційний сайт в мережі та б'юті-додатки

Новорічні свята завжди стають приводом для переосмислення свого життя та внесення змін у будні. Винятком не стали й знамениті сестри Кардашян, які несподівано вирішили закрити свої офіційні сайти в мережі.

Як повідомляє The Daily Mail, всі сестри сімейства Кардашян вирішили позбутись своїх додатків та сайту. Станеться це на початку 2019 року. Однак ані шоу, ані їхні соціальні мережі не постраждають від цього рішення.

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"За останні кілька років у нас був неймовірний досвід спілкування з усіма вами через наші додатки, але ми прийняли важке рішення більше не вести їх в 2019 році. Сподіваємося, що вам сподобалося бути разом з нами, так само, як і нам з вами, але ми з нетерпінням чекаємо того, що буде далі", – написали дівчата.

Варто зазначити, що кожна із сестер Кардашян мала свій б'юті-напрям. Зокрема, Кайлі навчала прихильниць правильно наносити макіяж та розбиратись у ньому, Кім – красі та ефектності, Хлої та Кортні – здоровому харчуванню та фітнесу, а Кендалл – моді. За словами відомих американок, це крок вперед, адже їм потрібні натхнення та сила, щоб розпочати нові проекти.

Вже на початку 2019 року всі користувачі, які завантажили додатки від сімейства Кардашян, не матимуть оновлень. Не будуть доступні й безкоштовні поради від знаменитостей.

А от розпрощатись із соцмережами Кортні, Хлої, Кім, Кендалл та Кайлі навряд чи коли-небудь зможуть. Щороку їх блоги приносять прибуток в понад мільйон доларів, а за яскравими знімками стежить весь світ.