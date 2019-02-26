Сестри Кардашян знялися напівоголеними у відвертій фотосесії

Зіркові сестри Хлої Кардашян, Кендалл Дженнер, Кортні Кардашян приголомшили шанувальників у мережі спільною відвертою фотосесією.

Нові знімки сестри Кардашян-Дженнер опублікували на своїх сторінках в Instagram.

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Що цікаво, Кортні Кардашян позує на фотографіях у прозорій сукні-сітці з кристалами Swarovski від українського дизайнера Ельвіри Гасанової. Її образ завершили чорна спідня білизна і прозорі туфлі на підборах.

Разом з нею сестра Хлої у блискучому комбінезоні і Кедалл у червоній міні-сукні зі штучної шкіри.



Хлої, Кортні Кардашян і Кендалл Дженнер / Instagram / @kourtneykardash



Кендалл Дженнер, Кортні і Хлої Кардашян / Instagram / @kourtneykardash



Кендалл Дженнер, Кортні і Хлої Кардашян / Instagram / @kourtneykardash



Хлої Кардашян, Кендалл Дженнер, Кортні Кардашян/ Instagram / @kourtneykardash