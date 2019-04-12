Сестри Старк назавжди: Софі Тернер обрала подружку на своє весілля

Британська кіноактриса Софі Тернер рідко ділиться своїми планами щодо весілля з Джо Джонасом. Однак стало відомо, що місію подруги нареченої вона доручила колезі та "сестрі" по серіалу "Гра престолів" Мейсі Вільямс.

Дружба між актрисами існує ще з 2009 року, коли відбувались зйомки та прем’єра першого сезону серіалу. Відтоді вони стали нерозлучними та навіть зробили однакові татуювання на руках, які нагадують їм про їхній перший день знайомства – "07.08.09".

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Після оголошення про заручини 15 жовтня 2017 року прийшло чимало часу і сама Софі Тернер неодноразово зазначала, що намагається якомога менше афішувати про своє особисте життя з Джо Джонасом.

Але в нещодавньому інтерв’ю для видання Entertainment Tonight 23-річна Софі поділилась, що на роль подружки нареченої запросила 21-річну Мейсі Вільямс. Актриса пожартувала, що Мейсі досі роздумує, що одягнути на весільну церемонію.

Не знаю, чому вона забиває цим голову. Вона одягне сукню подружки нареченої! Вона буде однією з двох подружок,

– пояснила Софі.



Софі Тернер і Мейсі Вільямс для глянцю Rolling Stone / Instagram / @sophiet