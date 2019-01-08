Сестру Девіда Бекхема звинуватили в нападі на колишнього чоловіка: несподівані деталі

Колишній чоловік Джоан Бекхем Кріс Донеллі вперше розповів про справжні причини розлучення з сестрою знаменитого футболіста, а також поділився подробицями їхнього сімейного життя.

Про несподівані відверті зізнання колишнього учасника реаліті-шоу Big Brother Кріса Донеллі повідомляє іноземне видання The Sun. Колишній шурин Девіда Бекхема розповів про те, як його сестра Джоан скоїла на нього напад.

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В кінці грудня 2018 року Кріс зізнався, що не озвучував причин розставання з сестрою зіркового футболіста, оскільки про це його попросив Девід Бекхем. Також він пообіцяв, що буде намагатися сприяти зустрічам Кріса з дитиною, яка в подружжя народилася минулого року.

Однак своїх обіцянок знаменитий футболіст не виконав, тому екс-коханий Джоан Бекхем розповів про причини їхнього розлучення.

Після того, як Джоан завагітніла, вона стала дуже ревнивою. Вона, я впевнений, читала мою переписку в телефоні і була твердо переконана в тому, що я сплю з будь-якою жінкою, на яку подивлюся. Одного разу я просто привітався з колегою Ферні Маккен, але Джоан вистачило і цього – вона звинуватила мене у всіх страшних гріхах. А одного разу під час великої сварки просто запустила в мене пультом від телевізора. В той момент я повернувся і він потрапив мені прямо в око. Терпіти я більше не міг, зібрав свої речі і з'їхав,

– поділився Кріс Донеллі.

Також чоловік додав, що після того, як отямився від всього, що сталося, він побачив 45 пропущених викликів від дружини. Він вирішив викликати поліцію, аби перестрахувати себе від переслідувань, але після того, як офіцер побачив його синець, то змусив написати його заяву.

Він зазначив, що Джоан вже допитували, але чоловік сумнівається, що справу на неї відкриють, адже вони занадто знаменита родина, аби поліція йшла проти них. Він сказав, що має надію, що його історія надихне інших чоловіків, які страждають від домашнього насильства, не відмовлятися від допомоги.



Джоан Бекхем і її чоловік Кріс Донеллі / The Sun