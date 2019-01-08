Сестру Девіда Бекхема звинуватили в нападі на колишнього чоловіка: несподівані деталі

174
Девід і Джоан Бекхем
Девід і Джоан Бекхем / Instagram/ @joannebeckham

Колишній чоловік Джоан Бекхем Кріс Донеллі вперше розповів про справжні причини розлучення з сестрою знаменитого футболіста, а також поділився подробицями їхнього сімейного життя.

Про несподівані відверті зізнання колишнього учасника реаліті-шоу Big Brother Кріса Донеллі повідомляє іноземне видання The Sun. Колишній шурин Девіда Бекхема розповів про те, як його сестра Джоан скоїла на нього напад.

Читайте також: Ембер Хьорд розповіла про монстра всередині Джонні Деппа: неочікувані зізнання

В кінці грудня 2018 року Кріс зізнався, що не озвучував причин розставання з сестрою зіркового футболіста, оскільки про це його попросив Девід Бекхем. Також він пообіцяв, що буде намагатися сприяти зустрічам Кріса з дитиною, яка в подружжя народилася минулого року.

Однак своїх обіцянок знаменитий футболіст не виконав, тому екс-коханий Джоан Бекхем розповів про причини їхнього розлучення.

Після того, як Джоан завагітніла, вона стала дуже ревнивою. Вона, я впевнений, читала мою переписку в телефоні і була твердо переконана в тому, що я сплю з будь-якою жінкою, на яку подивлюся. Одного разу я просто привітався з колегою Ферні Маккен, але Джоан вистачило і цього – вона звинуватила мене у всіх страшних гріхах. А одного разу під час великої сварки просто запустила в мене пультом від телевізора. В той момент я повернувся і він потрапив мені прямо в око. Терпіти я більше не міг, зібрав свої речі і з'їхав,
– поділився Кріс Донеллі.

Також чоловік додав, що після того, як отямився від всього, що сталося, він побачив 45 пропущених викликів від дружини. Він вирішив викликати поліцію, аби перестрахувати себе від переслідувань, але після того, як офіцер побачив його синець, то змусив написати його заяву.

Він зазначив, що Джоан вже допитували, але чоловік сумнівається, що справу на неї відкриють, адже вони занадто знаменита родина, аби поліція йшла проти них. Він сказав, що має надію, що його історія надихне інших чоловіків, які страждають від домашнього насильства, не відмовлятися від допомоги.

Джоан Бехем
Джоан Бекхем і її чоловік Кріс Донеллі / The Sun

 

 
Теги: LifeStyle Зіркові розлучення
Джерело: Lifestyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Таке запашне какао: корисні властивості ароматного напою
сьогодні 17:07 Таке запашне какао: корисні властивості ароматного напою
Юлія Девда 218
Бабусин рецепт: як Ольга Сумська готує різдвяну кутю – ексклюзив
6 січня 15:01 Бабусин рецепт: як Ольга Сумська готує різдвяну кутю – ексклюзив
Анастасія Манюхіна 2689
5 маловідомих фактів про Мериліна Менсона, які приголомшують
5 січня 15:37 5 маловідомих фактів про Мериліна Менсона, які приголомшують
4647
Що таке кутя: історія, види та секрети приготування
4 січня 17:45 Що таке кутя: історія, види та секрети приготування
3171
Східний гороскоп на 2019 рік Жовтої Земляної Свині
4 січня 16:30 Східний гороскоп на 2019 рік Жовтої Земляної Свині
7046
Кутя на мінералці з виноградним соком: як Святу вечерю готують у різних регіонах України
4 січня 14:03 Кутя на мінералці з виноградним соком: як Святу вечерю готують у різних регіонах України
Альона Захарова 2384
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук