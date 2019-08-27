Хто така Сезарія Евора і чому Google присвятив їй дудл

27 серпня народилася видатна співачка з Кабо-Верде Сезарія Евора. З цієї нагоди компанія Google випустила дудл. Сьогодні легендарній Сезарії Еворі могло б виповнитися 78 років. Співачка померла у 2011 році. Біографія та пісні виконавиці, яку порівнюють з Едіт Піаф – читайте далі.

На святковому дудлі від Google зображена Сезарія Евора, яка співає на фоні рідного міста Кабо-Верде, держави, яка розташована на одному з 15 архіпелагів в Атлантичному океані, що за 630 кілометрів від західного узбережжя Африки.



Дудл присвячений Сезарії Еворі

Біографія Сезарії Евори

Народилася співачка у 1941 році у Кабо-Верде. З самого дитинства дівчинка була наділена сильним голосом з магічним тембром.

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У 17-річному віці у Сезарії була своя група музикантів, з якими вона виступала в клубах, завойовуючи велику кількість шанувальників. Таким чином дівчина допомагала своїй сім'ї – мамі куховарці та батькові музикантові.



Сезарія Евора

Кожен її виступ був яскравим та вражаючий, тож швидко отримала загальне народне визнання і любов. Співачку почали називати босоногою, адже на кожен виступ вона виходила без взуття. На питання про свій босоногий виступ Сезарія відповідала, що таким чином виявляє солідарність з африканськими жінками і дітьми, що живуть за межею бідності.

Дебют сольного альбому відбувся, коли босоногої діві виповнилося 43 роки. У 1988 році світ почув альбом під назвою Diva aux Pieds Nus. На два роки пізніше Сезарія потішила шанувальників роботою над Distino di Belita (1990 р.), а в 1991-му вийшов пісенний збірник Mar Azul.

Вже на початку 1980-х років Евора вирушила з концертами в тур по Європі. у 1988 році отримала світове визнання і мільйони шанувальників. Усі були в захваті від неї і навіть ходили босоніж, аби бути схожою на свою кумирку.



Сезарія Евора

Босонога співачка виконувала португальський фолк, переплетений з блюзом і джазом на креольському діалекті, Сезарія Евора стала 52-річної поп-зіркою. Тільки у Франції кількість проданих дисків склала 200 000 примірників.

Іменита співачка стала володаркою "Греммі", "Victoire de la Musique" вона записала 18 альбомів, а також неодноразово бувала з гастролями в Україні.

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В Україні Сезарія Евора виступала тричі, останній раз вона пролунала у 2009 році. Концерт у 2007 році співачка почала з хвилини мовчання, адже в цього дня в Україні був оголошений день жалоби за загиблими шахтарями, втім виступ Евори не скасовували, адже на неї чекали тисячі людей.

Пісні Сезарії Евори