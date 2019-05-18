Козир у тому, що жоден чоловік нізащо не повірить, ніби жінка розумніша за нього.

Американська комедія, знята людиною з Англії, про події на курорті у Франції. "Шахрайки" – римейк на фільм Dirty Rotten Scoundrels (1988), який у свою чергу був римейком Bedtime Story (1964). От тільки в найновішій версії автори провели гендерну заміну і замість чоловіків у центрі подій зробили жінок.

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"Шахрайки": офіційний кадр з фільму / IMDb

Найімовірніше, сучасні глядачі не бачили жодного зі згаданих вище фільмів, а отже задумка творців "Шахрайок" зрозуміла – освіжити і осучаснити історію, яка спрацювала в минулому, і забулась. Цей факт дозволяє повторити події фільму попередника, обравши той же сюжет, локації і характери героїв. Звісно, кіно, яке ми бачимо сьогодні, осучаснене. Наприклад, тим, що головними геройками стали жінки. А обдурити вони пробують наївного ІТ-шника, зовнішністю дуже схожого на Марка Цукерберга.



"Шахрайки": офіційний кадр з фільму / IMDb

Весь гумор комедії будується на незручних ситуаціях, грі слів і дозі вульгарності. Центрові персонажі, яких зіграли Енн Гетевей і Ребел Вілсон – дві протилежності. Перша – зарозуміла снобка з гарними манерами, а друга – абсолютно "безпардонна" хитра аферистка в тілі. Це не перший і не останній фільм, в якому Ребел Вілсон жартує про свою фігуру.

Творці "Шахрайок" взяли за основу доволі базову історію обману і, якщо старт фільму був доволі бадьорим, то чим ближче до кінця, тим більше кіно котилось у прірву статусу ще одної американської комедії, яку всі забудуть, покинувши кінозал.



"Шахрайки": офіційний кадр з фільму / IMDb

Шкода, бо ідея в теорії непогана, але у реалізації шкутильгає. Преса майже одноголосно називає "Шахрайок" провальним і несмішним кіно. The Guardian написали, що Гетевей залишає за собою грибоподібну хмару антигумору, перетворюючи кожну імовірність сміху в сіро-білий попіл на постпокаліптичному пейзажі жахів і відчаю. Суворо, чи не так?

Що би не говорили критики, а сміх у залі таки чутний. Справді, багато жартів не викликають реготу, але фільм робить достатньо спроб, аби деякі з них себе виправдали. Тому, "Шахрайки" абсолютно підходять для одноразового перегляду. Але варто врахувати, що рейтинг фільму 16+, тому дітей брати не варто. Оцінка "Шахрайок" на IMDb – 5,1.

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