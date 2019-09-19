"Шахрайки з Уолл-Стріт”: кримінальна комедія про стриптизерок

Вся Америка – стрип-клуб, де одиниці розкидаються грошима, а всі решта танцюють.

Трейлер “Шахрайок з Уолл-Стріт” вводить в оману, натякаючи лише на веселі вечірки, ріки шампанського і весело проведений час в світлі неонів. Насправді ж, фільм може запропонувати більше. Режисерка Лорін Скафарія зняла кіно про життя жінок поза пілоном і нічним клубом, з усіма його складнощами з хворими родичами, покаліченою дружбою і несплаченими рахунками. Жінкам, які заробляють на життя розвагами, не так весело, як може здатись на перший погляд. Ми дивимось на світ, де жінка отримує гроші за те, що її сприймають виключно м'ясом.

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У салоні дорогих авто грають пісні Брітні Спірс, дівчата спускають гроші на леопардові "лабутени" і шуби. Заробити на таке життя стриптизерці непросто, а потім ще й треба ділитись з охороною, клубом, менеджером... Довгий список частково причетних вимагає частку і після сплати всіх "податків" залишається мізер. Коли ніхто не бачить, успішні білі комірці з Уолл-Стріт перетворюються на хтивих монстрів, чиї три сотні в темряві деколи виявляються двадцятками.

Фільм ставить питання, чи сильно відрізняється далеко не найпочесніша робота стриптизерки від того, чим займаються хлопці на Уолл-Стріт. Лорін Скафарія проводить багато паралелей стрип-клубу з біржею і залишає глядача перед вибором: на чию сторону стати – злодійок з пілона чи розбещених грошима нищівників економіки.

Фільм "Шахрайки з Уолл-Стріт” базується на статті у New York Magazine, де журналістка Джесіка Преслер розповідає про групу жінок-грабіжниць. Вони підсипали багатим чоловікам у напої наркотики, вивідували інформацію, потрібну для зняття грошей із банку і крали звідти готівку. Так вони заробляли тисячі доларів за ніч. Повний текст статті можна знайти тут.

Кіно показує, як дівчата заробляли до економічної кризи в 2008-му, і переходить в час, коли найбажаніші постійні відвідувачі стрип-клубів почали економити на своїх розвагах. Лихі часи наштовхнули героїнь на відчайдушні кроки. Крадіжки з банківських рахунків геройки виправдовують тим, що банкіри обікрали всю Америку, і заслуговують такого ж відношення. Дівчата грають у "робінгудів", які крадуть у багатих і віддають... собі.

Дженніфер Лопес, яка отримала в "Шахрайках з Уолл-Стріт” одну з головних ролей, відмінно впоралась зі своєю роботою. Деякі критики навіть взялись перебільшувати і заговорили про Оскар. В епізодичній ролі з'являється Cardi B, яка, що символічно, танцювала в нічних клубах до успішної музичної кар'єри.

"Шахрайки з Уолл-Стріт" схожий на суцільну вечірку, з фрагментами схожими на музичні кліпи, але водночас кіно не втрачає своє емоційне ядро. Лорін Скафарія зняла не пародію на кримінальний фільм, а живу і повноцінну історію, яка хилиться в стиль "Похмілля у Вегасі", але не падає в примітивність.

Фінансово фільм, без сумніву, успішний, бо вже заробив вдвічі більше за бюджет у $20 млн. Критикам він також у більшості сподобався. Рейтинг "Шахрайок з Уолл-Стріт" на IMDb — 6,6. Вікове обмеження — 16 років.

Дивіться трейлер до фільму "Шахрайки з Уолл-Стріт": відео

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