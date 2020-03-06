Шакіра показала кліп на пісню Me Gusta: яскраве відео на запальний трек

Популярна колумбійська співачка активно розвиває свою музичну кар'єру. Сьогодні, 6 березня, на офіційному ютуб-каналі Шакіри з'явилося відео на пісню Me Gusta, реліз якої відбувся близько місяця тому. Трек записаний у співпраці з пуерториканським репером Anuel AA, який також знявся у яскравому кліпі.

43-річна Шакіра цьогоріч лише підтверджує свій почесний статус на теренах світової музичної індустрії. На початку лютого популярна виконавиця довела першість завдяки виступу в перерві найрейтинговішого матчу США Супербоул. На сцені вона вразила глядачів феєричним шоу разом з Дженніфер Лопес, що, безумовно, повпливало на імідж співачок.

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Проте на цьому співпраця Шакіри зі знаменитими артистами не закінчилася. Вона записала запальний трек Me Gusta іспанською мовою з пуерториканським репером Anuel AA. Зірки зняли кліп на пісню, яка швидко розлетілася мережею. Відео з'явилося на офіційному ютуб-каналі Шакіри сьогодні, 6 березня.

Автором кліпу виступив Дрю Кірш, який працює з найвідомішими музикантами. Сюрреалістичне відео показує подорож Шакіри та Anuel AA залізницею через гори та відтворює побутове життя артистів у вагоні потяга. Проте ця робота вирізняється яскравими кольорами, які гармонійно поєднуються в образах виконавців та інтер'єрі.

Наприкінці стильного кліпу вони влаштовують розкішний бенкет. Пісня Me Gusta про пристрасний роман, який розпалюється з новою силою.

Шакіра, Anuel AA – Me Gusta: дивіться відео онлайн