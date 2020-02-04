Шакіра викликала хвилю обговорення виступом на Супербоул-2020: жест співачки став мемом

Днями у США відгримів найрейтинговіший матч на американському телебаченні. У перерві Супербоулу на сцену вийшли культові зірки Шакіра та Дженніфер Лопес. Співачкам вдалося не лише підкорити серця глядачів, а й спровокувати чималий привід для обговорення в мережі.

Матч за головний трофей з американського футболу в США славиться нестримним зацікавленням не лише серед футбольних фанів у всьому світі, а й феєричними виступами легендарних американських зірок. За свій виступ вони не отримують жодного гонорару, адже Супербоул – іміджева подія для популярних виконавців.

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50-річна Джей Ло та 43-річна Шакіра запалили на сцені з гарячим номером-попурі, який об'єднав у собі їхні нові та вже культові хіти. Шакіра виконала знаменитий "танець живота", а Дженніфер Лопес – спокусливий танець на пілоні.

Хоч цим номером знаменитості дали чималий привід для обговорення, інтернет-користувачів "підкорив" кількасекундний жест Шакіри. Під час виконання хіта зірка просто перед камерою почала виконувати дивні енергійні рухи язиком. Як виявилося, такий жест називається "загрута" і позначає веселощі і радість в арабському світі. Хоч Шакіра народилася в Колумбії, проте має ліванське коріння.

Not sure what Shakira did here but I’m still into it pic.twitter.com/xx2X7jxOOS — gifdsports (@gifdsports) February 3, 2020

Проте користувачі соціальних мереж не надто зважили на історичне походження жесту й вибухнули тисячами мемів, обгрунтовуючи витівку співачки по-своєму.

Who made this omfg Can't stop laughing Shakira Vs Goat #shakira #SuperBowl pic.twitter.com/1zE2z5OllS — ᴀ ʟ ɪ ᴇ ɴ s (@Alienboys_) February 3, 2020

If I ain’t seen anything ever that’s more meme-worthy, I give you Shakira tongue lol pic.twitter.com/6HcOGBa7Mx — Neek (@Sarcastic_Asset) February 3, 2020

Відео виступу Шакіри та Дженіфер Лопес на Супебоул 2020