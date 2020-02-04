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Шакіра викликала хвилю обговорення виступом на Супербоул-2020: жест співачки став мемом

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Шакіра на Супербоул-2020 / Instagram / @shakira

Днями у США відгримів найрейтинговіший матч на американському телебаченні. У перерві Супербоулу на сцену вийшли культові зірки Шакіра та Дженніфер Лопес. Співачкам вдалося не лише підкорити серця глядачів, а й спровокувати чималий привід для обговорення в мережі.

Матч за головний трофей з американського футболу в США славиться нестримним зацікавленням не лише серед футбольних фанів у всьому світі, а й феєричними виступами легендарних американських зірок. За свій виступ вони не отримують жодного гонорару, адже Супербоул – іміджева подія для популярних виконавців. 

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50-річна Джей Ло та 43-річна Шакіра запалили на сцені з гарячим номером-попурі, який об'єднав у собі їхні нові та вже культові хіти. Шакіра виконала знаменитий "танець живота", а Дженніфер Лопес – спокусливий танець на пілоні. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Shakira (@shakira)

Хоч цим номером знаменитості дали чималий привід для обговорення, інтернет-користувачів "підкорив" кількасекундний жест Шакіри. Під час виконання хіта зірка просто перед камерою почала виконувати дивні енергійні рухи язиком. Як виявилося, такий жест називається "загрута" і позначає веселощі і радість в арабському світі. Хоч Шакіра народилася в Колумбії, проте має ліванське коріння.

Проте користувачі соціальних мереж не надто зважили на історичне походження жесту й вибухнули тисячами мемів, обгрунтовуючи витівку співачки по-своєму. 

Відео виступу Шакіри та Дженіфер Лопес на Супебоул 2020

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Шакіра
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