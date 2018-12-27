Шакіра зачарувала мережу рідкісним фото зі своїми дітьми: зворушливий знімок

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Шакіра, Жерард Піке та їхні діти
Шакіра, Жерард Піке та їхні діти / Instagram/ @shakira_syria

Знаменита колумбійська співачка Шакіра (Shakira) вирішила не відставати від зірок, які вітали своїх шанувальників із Різдвом. 41-річна виконавиця опублікувала зворушливий знімок з підрослими дітьми, під яким привітала прихильників зі святом.

Знаменита виконавиця культової пісні Waka waka опублікувала знімок, на якому вся сім'я постала в повному складі. На світлині постали 31-річний бойфренд Шакіри Жерард Піке та їхні спільні діти 3-річний Саша Піке та 5-річний Мілан Піке.

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До слова, нещодавно мережу підірвала новина про розставання Шакіри та іспанського футболіста. Новим знімком колумбійська співачка радикально заперечила правдивість інформації про непорозуміння в стосунках. На світлині щаслива сім'я весело усміхаються і ніжно обіймаються. Щасливих свят, – побажала співачка своїм "фоловерам".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Shakira (@shakira)

 

Варто нагадати, 41-річна колумбійська співачка Шакіра та 31-річний іспанський футболіст Жерард Піке познайомились у 2010 році на зйомках відеокліпу на пісню Waka waka. До слова, саме цей сингл став офіційним гімном Чемпіонату футболу 2010-го року. У лютому 2011 пара офіційно підтвердила, що перебувають у стосунках. У вересні 2012 року Шакіра оголосила, що вони чекають на первістка. У січні 2013 року в них народився син Мілан Піке. У січні 2015 року у них народився другий хлопчик, якого назвали Саша Піке.

Теги: LifeStyle Музика Зіркові мами
Джерело: 24 канал
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