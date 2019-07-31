Шаніна Шейк засвітила струнку фігуру в стильному купальнику: сексуальне фото

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Шаніна Шейк
Шаніна Шейк / Instagram / @shaninamshaik

Відома австралійська модель, яка співпрацює з одним із найпопулярніших білизняних брендів Victoria's Secret, просто змушена підтримувати ідеальну форму і їй це відмінно вдається. 28-річна Шаніна Шейк похизувалася струнким животиком і ніжками на гарячому фото з відпочинку.

Австралійська знаменитість показала пікантне фото, на якому вона ніжиться під сонцем у купальному костюмі, на своїй сторінці в Instagram.

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На фото Шаніна Шейк, яка днями заявила, що цьогоріч їй не вдасться взяти участь у традиційному шоу від Victoria's Secret, оскільки організатори скасували показ, позує у відмінно підібраній і досить сексуальній позі, яка підкреслила її по-справжньому апетитні і водночас стрункі форми.

Вона засмагає на красивому лежаку на фоні невисоких гір, демонструючи, що вона насолоджується моментом – її голова направлена до сонячних променів. Запальній брюнетці вдалося також засвітити пружний прес і м'язи ніг.

Шаніна Шейк
Шаніна Шейк / Instagram / @shaninamshaik

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Victoria's Secret Еротика
Джерело: LifeStyle 24
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