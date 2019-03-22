Шанси вижити зменшувалися, – зірка "Гри престолів" Емілія Кларк про інсульт та операцї на мозку

Головна героїня серіалу "Гра престолів" Емілія Кларк дала відверте інтерв’ю, в якому зізналася про проблеми зі здоров’ям, які їй довелося пережити у 24-річному віці. Мати драконів відкрила іншу, слабку сторону, про які її шанувальники навіть не здогадувалися.

31-річна Емілія Кларк дала відверте інтерв'ю для іноземного видання The New Yorker. Голлівудська акторка написала для газети есе, в якому розповіла про проблеми зі здоров'ям. Після цього незламний образ Емілії, який дістався їй у серіалі "Гра престолів", став не більше, ніж роллю для її шанувальників. Актриса розповіла про операції на головний мозок та інсульт, після якого дивом вижила.

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Все почалося після зйомок першого сезону "Гри престолів". Сильний головний біль та нудота застали Емілію Кларк під час тренування у спортзалі. Швидка одразу ж доставила її у відділення невідкладної допомоги. МРТ показало, що в актриси аневризма, а лікарі запевнили, що потрібна термінова операція. Кожна хвилина була важливою, але Емілія зізнається, що в той момент в її голові були думки про те, що у неї немає часу на операцію.

Я повинна була підписати дозвіл на операцію. Пам'ятаю, подумала: "Операція на мозку?". Я була дуже зайнятою життям – у мене не було часу на операцію на мозку! Але врешті-решт я заспокоїлася і підписала, а потім втратила свідомість. Наступні три години хірурги займалися відновленням мого мозку,

– розповіла Емілія Кларк.



Емілія Кларк в серіалі "Гра престолів" / Instagram / @daenerys.instargaryen

Після цього актриса знову погано почувала себе на зйомках другого сезону. Лікарі виявили у неї другу аневризму. Їй довелося перенести другу операцію.

Коли мене розбудили, я кричала від болю. Процедура провалилася. У мене була сильна кровотеча, шанси вижити зменшувалися з кожною хвилиною. Потрібно було робити трепанацію черепа. Відновлення було ще більш болючим, ніж після першої операції. Частини мого черепа були замінені титановими пластинами – у мене величезний шрам, що йде через всю голову,

– зізналася зірка серіалу "Гра престолів".

Також вона додала, що першими побічними ефектами після операції були проблеми з периферійним зором, пам'яттю та концентрацією. Однак рідні акторки допомогли їй відновитися, а представники телеканалу HBO вирішили не афішувати те, що трапилося. Після пережитого Емілія Кларк почала займатися благодійністю та фінансування людей з подібними проблеми. Ймовірно, її співпраця з Кейт Міддлтон утворилася саме на цій підставі.