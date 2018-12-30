Шанувальники Мадонни запідозрили її у збільшенні сідниць: курйозні фото

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Мадонна
Мадонна / www.gettyimages.com

Перед Новим роком популярна співачка Мадонна виступила разом зі своїм 13-річним сином Девідом Бандою, який акомпонував їй на гітарі, в гей-барі Stonewall Inn у Нью-Йорку. Після виступу мережа вибухнула обговоренням п'ятої точки артистки.

На сцені Мадонна виступила у шкірянці, блискучому топі і темних джинсах. Однак після виступу прихильники заговорили не про концерт, а про сідниці співачки, які помітно збільшилися у розмірах.

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Так, мережа запідозрила, що, імовірно, зірка вставила собі імпланти у сідниці. Але інші фани не були такими категоричними і сказали, що Мадонна могла прикріпити мікрофон чи акумулятор до штанів, або ж невдало заправити сорочку.

 

 

Теги: LifeStyle Курйозні новини Мадонна Музика
Джерело: 24 канал
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