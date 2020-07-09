Часто для зйомок у фільмах головні актори змушені йти на компроміси з режисерами та навіть долати власні фобії. Так, Шарліз Терон зізналась в інтерв'ю, яких страхів їй довелось позбутись на знімальному майданчику "Стара гвардія".

Шарліз Терон з легкістю постає на екрані як безжальний вбивця чи шпигун, однак у реальному житті зірка далеко не така безстрашна, як її героїні. Як повідомляє Entertainment Weekly, у бойовику "Стара гвардія" акторці довелось осідлати коня, що є однією з найбільших її фобій.

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За словами знаменитої білявки, вона була вправною вершницею до 12 років. Та після інциденту, коли Шарліз Терон впала з коня та втратила свідомість, акторка більше не наважувалась осідлати скакуна. Чому зірка все ж наважилась перебороти дитячі страхи на знімальному майданчику, не розуміє навіть сама представниця Голлівуду.

"Чомусь у цьому фільмі я вирішила нарешті подолати цей страх. Це сцена, на яку я, без перебільшення, витратила дуже багато часу, хоч кадри займають кілька хвилин у фільмі. Вдячна за цей досвід і за те, що мені допомогли перебороти фобію. Я зрозуміла, що люблю коней і хочу, аби мої діти теж спробували бути вершниками", – розповіла Шарліз Терон.

Що відомо про фільм "Стара гвардія"

"Стара гвардія" – це новий кінопроєкт, який вийде на стрімінговій платформі Netflex вже 10 липня. Тому у переддень прем'єри головна зірка фільму Шарліз Терон і розкрила таємницю зйомок.

За сюжетом, безсмертні воїни упродовж століть працювали найманцями та вбивали інших за винагороду. Головні герої ніяк не могли розгадати причину свого дару, однак їм доведеться це зробити, коли впливова компанія розпочала полювання на них.

У стрічці Шарліз Терон зіграла воїна, яка тренує групу найманців та разом з ними виходить на завдання. Це ідеальна роль для акторки, адже її вже звикли бачити у таких амплуа. Шарліз Терон вже опанувала бойові мистецтва, коли грала у фільмах "Атомна білявка", "Шалений Макс: Дорога смерті" і "Форсаж".

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