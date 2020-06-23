У 44 роки Шарліз Терон ніколи не йшла до вівтаря. Та, як днями зізналась голлівудська акторка, вона ніколи й не хотіла виходити заміж, адже не уявляє себе дружиною.

Про це вона заявила в ефірі SiriusXM's, передає People. Шарліз Терон прийшла на радіошоу, щоб презентувати свій новий фільм "Стара гвардія", однак не оминула питань про особисте життя.

Цікаво Шарліз Терон зізналась, з яким голлівудським красенем мала конфлікт на зйомках

Акторка відверто розповіла, що ніколи не хотіла бути чиєюсь дружиною. Та вона не почувається нещасливою чи самотньою від цього: Шарліз Терон всиновила двох дітей, які є найголовнішими людьми в її житті. Зірка припускає, що ніколи не наважиться на шлюб та не впустить обранця у своє помешкання. Єдиною альтернативою у цьому випадку може стати роман, коли пара живе у двох сусідніх будинках.

"Я ніколи не хотіла заміж. Клянуся, я ніколи не була самотня і ніколи не відчувала себе такою. Мені подобається ходити на побачення, але я не знаю, чи зможу коли-небудь знову жити з кимось. Чесно кажучи, чоловіку, можливо, доведеться купити будинок поруч зі мною. Я не знаю, чи зможу колись знову піти на це, я занадто стара для цього", – поділилась Шарліз Терон.

Що відомо про особисте життя акторки

Особисте життя Шарліз Терон завжди ставало приводом для обговорень. Все тому, що зірка крутила романи зі знаними ловеласами, які публічно зізнавались їй в коханні. Та жоден красень так і не став її чоловіком.

Водночас у західних ЗМІ підозрювали, що акторка таємно вийшла заміж за Шона Пенна. З голлівудським колегою Шарліз Терон крутила роман з 2013 до середини 2015 року. Інсайдери стверджували, що пара живе разом, а Шарліз не носить обручку, щоб не привертати до цієї події увагу ЗМІ. Однак в радіоефірі акторка спростувала ці чутки, заявивши, що ніколи не хотіла вийти заміж за Шона Пенна, хоч і мала почуття до нього.

Ні, це брехня. Я не "майже вийшла заміж за Шона Пенна". Ми просто зустрічалися і все. Ми, звісно, мали унікальні стосунки, але це тривало всього рік. Ми не продовжували їх. Я ніколи не збиралася виходити за нього заміж. Нічого подібного,

– запевнила Шарліз Терон.

Серед обранців Шарліз Терон також були – актори Крейг Бірко і Стюарт Таунсенд, а також музиканти Стівен Дженкінс і Seal. Окрім цього, акторці приписували роман з Бредом Піттом, однак вона спростувала ці чутки.