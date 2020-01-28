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Шарліз Терон, Бред Пітт та інші зірки взяли участь у сніданку номінантів Оскара-2020

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Сніданок Оскара-2020 / LifeStyle 24

10 лютого у США відбудеться довгоочікувана кіноподія – церемонія нагородження преміями Оскар-2020. Урочистість зможе побачити весь світ завдяки відеотрансляції. Поки ж організатори завершують останні підготування до грандіозного шоу та влаштували для зірок традиційний сніданок на честь номінантів.

Розпочався сніданок, як і церемонія Греммі – з вшанування пам'яті загиблого баскетболіста Кобі Браянта та його 13-річної доньки Джіанни. Організатори згадали, що чоловік у 2018 році отримав статуетку Оскара за найкращий короткометражний фільм "Дорогий баскетбол". Тому згадка Кобі Браянта була дуже символічною.

Важливо: Оскар-2020: все, що варто знати про престижну кінопремію

Цікаво, що гостями стали не всі голлівудські зірки, які у 2020 році боротимуться за престижну статуетку. Однак такі актори, як Леонардо Ді Капріо, Бред Пітт, Рене Зеллвегер, Шарліз Терон, Лора Дерн не змогли пропустити знакової події. Всі вони у стильних вбраннях постали перед десятками камер журналістів. Як це було – дивіться у фотодобірці LifeStyle 24. 

Леонардо Ді Капріо
Леонардо Ді Капріо / Getty Images

Рене Зеллвегер у трендовому костюмі
Рене Зеллвегер у трендовому костюмі / Getty Images

Бред Пітт
Бред Пітт – номінант Оскара / Getty Images

Шарліз Терон обрала кюлоти і блузу
Шарліз Терон обрала кюлоти і блузу / Getty Images

Акторка Лора Дерн у сарафані і сорочці
Акторка Лора Дерн у сарафані і сорочці / Getty Images

Роберт де Ніро
Роберт де Ніро / Getty Images

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Оскар 2020 Голлівуд Леонардо Ді Капріо Бред Пітт Шарліз Терон
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