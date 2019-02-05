Шарліз Терон кардинально змінила імідж перед церемонією Оскар-2019: фото

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Оскар-2019: акторка Шарліз Терон
Оскар-2019: акторка Шарліз Терон / www.gettyimages.com

Голлівудська акторка Шарліз Терон, якій нещодавно приписували роман з Бредом Піттом, приголомшила учасників церемонії Оскар-2019. Зірка кардинально змінила імідж перед світською подією, чим здивувала прихильників.

У Лос-Анджелесі всі знаменитості приїжджають до приміщення славнозвісного Dolby Theatre, де, за традицією, найкращі актори отримують статуетки Оскар. Церемонія проходить 25 лютого, а саме нагородження розпочнеться о 3 годині за київським часом. 

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Увага всіх ЗМІ прикута до знаменитостей, які в розкішних вбраннях красуються на червоній доріжці. Зокрема, до Шарліз Терон, якій нещодавно приписували роман з Бредом Піттом.

Зірка зуміла приголомшити всіх учасників світського заходу. Перед камерами Шарліз Терон засвітила кардинально інший образ: знаменита білявка чи не вперше змінила колір волосся та стала брюнеткою. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ELLE Türkiye (@elleturkiye)

Для урочистої церемонії Оскар-2019 розкішна Шарліз Терон обрала приталену сукню блакитного кольору від бренду Dior. Вбрання підкреслило її струнку талію та оголило спину. Зірка відмовилась від спідньої білизни, що додало пікантності її вигляду. 

Ефектний образ 43-річна Шарліз доповнила лаконічними прикрасами. Акторка зробила денний макіяж, підкресливши свою природну красу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ExtraTV (@extratv)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Revista Vanidades (@vanidadesmx)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Allure Magazine (@allure)

 

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Теги: LifeStyle Оскар-2019 Нагороди Новини LifeStyle Шарліз Терон Краса
Джерело: LifeStyle 24
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