Шарліз Терон одягнула сина у рожевий купальник для прогулянки у США: фото

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Шарліз Терон
Шарліз Терон / www.gettyimages.com

Голлівудська акторка Шарліз Терон, яка не забороняє 7-річного сину Джексону носити жіночий одяг, вкотре потрапила в об'єктиви папараці у Каліфорнії.

Зіркова мама провела час із сином в Шерман-Окс. Для прогулянки 7-річний Джексон, який з'являється на вулиці лише у сукнях, вийшов босоніж у рожевому купальнику.

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Шарліз для денного виходу підготувала зручний casual-образ. Терон поєднала чорні штани з червоним светром та сонцезахисними окулярами у білій оправі.

Мережа вибухнула гнівними коментарями та критикою акторки як поганої матері. Багато користувачів у мережі засуджують те, що Шарліз дозволяє Джексону одягатися, як дівчина.  Сама ж Терон ще у жовтні 2018-го заявила, що у неї – дві доньки.

За словами акторки, Джексон, якого вона всиновила у 2012 році в ПАР, не хоче бути хлопчиком. Дитина заявила про це у віці 3 років, тому Шарліз Терон вирішила підтримати дитину.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений SUPER (@super.ru)

 

 

Вона (Джексон, – LifeStyle 24) подивилася на мене, коли було всього три роки, і сказала: "Я не хлопчик!" Ось і все, тепер у мене є дві прекрасні доньки, яких я буду оберігати, як будь-яка нормальна мама. Вони народилися такими, як є, і свого часу самі вирішать, ким хочуть бути. Мій обов'язок в цьому випадку – любити і стежити за тим, щоб у них все було добре,
– пояснила в одній із передач Шарліз Терон.

Зірка також виховує ще одну дитину – Августу, яку всиновила у 2015 році.

 

 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Шарліз Терон Зіркові діти Зіркові мами
Джерело: LifeStyle 24
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