Шарліз Терон пояснила, чому чоловікам складно зустрічатися з нею
43-річна голлівудська акторка та фотомодель Шарліз Терон, яка раніше зізналася, що знехтувала особистим життям через виховання двох дітей, додала, чому чоловікам складно бути у стосунках з нею.
Так, на вечірньому шоу з Джеймсом Корденом Шарліз згадала про те, що будь-якому чоловіку може бути складно ужитися разом з нею. Терон зізналася, що ненавидить безлад у будинку і занадто багато речей, якими люди не користуються.
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Бути зі мною поруч дуже складно. У мене були стосунки, але всякий раз, коли цей чоловік їхав з міста, я нічого не могла з собою вдіяти і викидала все його потворне взуття. Коли він повертався, то протягом двох годин питав: "Ти не бачила мої солом'яні туфлі?". І я йому відповідала "Ти взагалі чув себе? Жоден дорослий чоловік не повинен носити постоли!
– розповіла акторка.
Вона додала, що думає, що допомогла чоловіку. Для виходу у студію знаменитість одягнула лаймове міні-плаття, яке підкреслило її стрункі ноги.
Дивіться кумедне інтерв'ю з Шарліз Терон:
Шарліз Терон у студії Кордена / Скріншот
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