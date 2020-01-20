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Шарліз Терон приховала модний конфуз діамантовою прикрасою: фото

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Шарліз Терон у Голлівуді / www.gettyimages.com

Голлівудська акторка Шарліз Терон перед кожною світською подією звертається до свого стиліста, який, здається, знає, як знайти вихід навіть з найбезнадійніших ситуацій. Днями зірка постала перед камерами з фешн-ляпом, який замаскували завдяки діамантам.

У Голлівуді пройшла щорічна церемонія нагородження премії Гільдії кіноакторів США. На червоній доріжці події постали одні з найуспішніших зірок світу, які продемонстрували бездоганний стиль. Серед них – Шарліз Терон, яка для цього публічного виходу змушена була вдатись до хитрощів.

До теми: SAG Awards 2020: найефектніші вбрання червоної доріжки престижної кінопремії

Акторка зізналась журналістам, що не встигла пофарбувати кінчики волосся, які мають темний колір. Білявка, розуміючи, що цей модний провал опиниться на шпальтах всіх таблоїдів, звернулась до стилістів, які знайшли вихід із ситуації. Шарліз Терон заплели тонку французьку косичку на проділі та прикрасили зачіску діамантовою прикрасою від ювелірного дому Tiffany & Co. Вартість дорогоцінності сягає 4 мільйони доларів. 

Шарліз Терон
Шарліз Терон на премії Гільдії кіноакторів США / Getty Images

Не менш ефектним видався і образ кінодіви. Шарліз Терон красувалась перед камерами у блискучому короткому топі та вечірній спідниці від Givenchy. Брендове вбрання мало чималий розріз та шлейф, що виглядало дуже стильно і незвично. Завершили look акторки прикраси, які вона обрала в колекції Tiffany & Co.

Шарліз Терон
Шарліз Терон на червоній доріжці премії SAG Awards 2020 / Getty Images

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Стиль і мода Новини LifeStyle Голлівуд Шарліз Терон
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