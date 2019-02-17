Шарліз Терон приміряла роль політика в комедії "Авантюра": відео трейлеру

Кінокомпанія Lionsgate Entertainment Corporation презентувала перший трейлер до нової комедії "Авантюра" (Long Shot), головну роль в якій виконала голлівудська акторка Шарліз Терон. Ролик вже з'явився на YouTube-каналі студії та поволі підкорює мережу.

Кіномани в очікуванні нової американської комедії, прем'єра якої запланована на травень 2019 року. Режисером фільму виступив талановитий Джонатан Левін, а головні ролі зіграли Шарліз Терон та Сет Роген. Окрім цього, у кінострічці постануть актори Олександр Скарсгард, Енді Серкіс, О'Ші Джексон-молодший, Рендолл Парк та інші. Саме такий зірковий склад кінострічки привернув чималу увагу любителів кіно.

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За сюжетом, незграбний та безробітний журналіст Фред Фларскі не може забути своє дитяче кохання. Шарлотта Філд, яку до безтями кохає головний герой, була його нянею.



Комедія "Авантюра" / Скріншот

Журналіст зустрічає свою пасію через 25 років. Шарлотта досягла чималих успіхів: вона – держсекретар США, яка буде балотуватись на пост президента. За збігом обставин, жінка наймає Фреда Фларскі, аби він написав для неї передвиборчу промову, однак робота обертається для героїв кумедними пригодами.

Комедія "Авантюра": дивіться перший трейлер фільму