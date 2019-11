Шарліз Терон прийшла на урочисту подію у приголомшливій сукні від Givenchy: фото

44-річна голлівудська акторка Шарліз Терон зуміла приголомшити всіх своїх прихильників. Знаменитість вирішила на день забути про брутальні образи, надавши перевагу витонченій сукні від Givenchy.

11 листопада у Нью-Йорку відбулась щорічна церемонія нагородження преміями Women Of The Year Awards. Захід організував журнал Glamour, відтак чимало голлівудських зірок відвідали світську подію. У 2019 році серед гостей церемонії були Джейн Фонда, Бізі Філіппс, Брук Шилдс, Анна Вінтур. Однак їх зумів затьмарити ефектний вихід Шарліз Терон.

На червоній доріжці Women Of The Year Awards вона постала у білосніжному вбранні від бренду Givenchy. Сукня-русалка була без бретельок, а низ – стильно прикрашений пір'ям. До образу Шарліз Терон підібрала босоніжки на підборах та зробила собі елегантну укладку волосся. Ледь помітний денний макіяж завершив ефектний look акторки.



Приголомшливий образ Шарліз Терон / Instagram / @charlizeafrica

Шарліз Терон не тільки покрасувалась перед камерою в елегантній сукні, але й отримала премію Women Of The Year Awards. Відзнаку вручають жінкам, які досягли видатних успіхів у світі кіно, шоу-бізнесу, моди, спорту, науки, освіти та інших областях. На думку організаторів шоу, саме Шарліз Терон повинна бути лауреатом, адже вона не боїться братись за складні ролі та зіграла в актуальній кінострічці "Секс-бомба" про харасмент.

Премію акторці вручала колега по резонансному фільму Кейт Маккіннон, яка зізналась, що Шарліз – одна з найгеніальніших акторок сучасності. На це Терон відповіла під час своєї промови.

В мені більше немає нічого гламурного. Ви зіпсували мене найпрекраснішим чином. Дякую, Кейт, за такі слова. Для мене було великою честю працювати з такою неймовірно смішною і талановитою акторкою,

– зазначила Шарліз Терон.



Шарліз Терон на урочистій церемонії / Getty Images

За останній місяць Шарліз Терон часто поставала перед журналістами у досить брутальних образах. Навіть вечірні сукні вона з легкістю позбавляла елегантності. Окрім цього, Шарліз привертала увагу ЗМІ шкіряними вбраннями, поєднуючи їх із класичними речами зі свого гардеробу.



Шарліз Терон на Governors Awards 2019 / Getty Images



Шарліз Терон у брутальному образі / Getty Images