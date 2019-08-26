Шарліз Терон сфотографувала сина у червоній сукні

Голлівудська акторка Шарліз Терон не припиняє шокувати громадськість гардеробом свого 7-річного сина Джексона. Під час відпустки хлопчик приміряв яскраву сукню, що й вирішила показати його зіркова мама у мережі.

Як відомо, Шарліз Терон веде досить закритий спосіб життя. Акторка неохоче відповідає на питання про її особисте життя та оберігає своїх всиновлених дітей від зайвої уваги громадськості. Однак днями вона зробила виняток та опублікувала фото свого 7-річного сина Джексона.

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Під час відпустки зіркова матуся насолоджувалась спілкуванням з дитиною у саду. Джексон ретельно розглядав дерева, поки Шарліз Терон робила фото. Та увагу громадськості привернуло не це, а одяг хлопчика. Джексон був одягнений у червону сукню в білі цятки та босоніжки.

Сама Шарліз Терон ще у жовтні 20108 року заявила, що у неї – дві доньки. За словами акторки, Джексон, якого вона всиновила у 2012 році в ПАР, не хоче бути хлопчиком. Дитина заявила про це у віці 3 років, тому Шарліз Терон вирішила підтримати дитину.

Вона (Джексон, – LifeStyle 24) подивилася на мене, коли було всього три роки, і сказала: "Я не хлопчик!" Ось і все, тепер у мене є дві прекрасні доньки, яких я буду оберігати, як будь-яка нормальна мама. Вони народилися такими, як є, і свого часу самі вирішать, ким хочуть бути. Мій обов'язок в цьому випадку – любити і стежити за тим, щоб у них все було добре,

– пояснила в одній із передач Шарліз Терон.

Окрім Джексона, акторка виховує ще одну дитину – Августу. Дівчинку Шарліз Терон всиновила у 2015 році.