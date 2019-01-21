Шарліз Терон у кадрі: топ-5 фільмів з голлівудською акторкою в головних ролях

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Шарліз Терон
Шарліз Терон / Instagram/ @charlizetheronlove

43-річна актриса американського кіно неодноразово була номінована на престижні премії в галузі кіно, серед яких "Оскар", "Золотий глобус" та інші. Журналісти LifeStyle 24 зробили для вас підбірку найпопулярніших фільмів з Шарліз Терон в головних ролях.

Шарліз Терон, яка закрутила роман із Бредом Піттом, розпочинала свою кар'єру артистки з балету. Однак важка травма коліна, яку балерина отримала під час занять, була несумісна з танцями і дівчина була змушена відмовитися від своєї мрії. Тоді американка з південноафриканським походженням вирішила переїхати до Лос-Анджелеса, щоб опинитися якомога ближче до серця світової кінематографії.

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Перша її роль у кіно була епізодичною і німою у фільмі "Діти кукурудзи 3". Після декількох незначних ролей вона зіграла головну героїню у кінокартинах "Два дні в долині" (1997) і "Адвокат диявола" (1997). З них розпочалася блискуча кар'єра Шарліз Терон.

Топ-5 фільмів з Шарліз Терон в головних ролях

1. "Голова в хмарах" (2004)

Дивитися трейлер до фільму "Голова в хмарах" (2004) (відео):

2. "Хенкок (2008) 

Дивитися трейлер до фільму "Хенкок (2008) (відео):

3. "Білосніжка і мисливець" (2012)

Дивитися трейлер до фільму "Білосніжка і мисливець" (2012) (відео):

4. "Атомна блондинка" (2017)

Дивитися трейлер до фільму "Атомна блондинка" (2017) (відео):

5. "Небезпечний бізнес" (2018)

Дивитися трейлер до фільму "Небезпечний бізнес" (2018) (відео):

 

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Шарліз Терон
Джерело: 24 канал
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