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Шарліз Терон зачарувала прихильників новим аутфітом: розкішні фото

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Шарліз Терон / Фото: Getty Images

Американська акторка південноафриканського походження Шарліз Терон стала гостею 22-ої церемонії вручення нагород Гільдії костюмерів, яка відбулася вночі 29 січня у готелі The Beverly Hilton у Беверлі-Гіллз. Зірка любить вражати шанувальників розкішним вбранням і цей вихід не став винятком.

Вишукана голлівудська зірка Шарліз Терон для світських заходів обирає неймовірно красиві наряди. На доріжці Гільдії костюмерів 44-річна знаменитість сяяла у розкішній вечірній сукні.

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Для цієї церемонії акторка обрала вбрання від Louis Vuitton з чорними вставками на рукавах і манжетами чорного кольору. Сукня зі шлейфом була розшита камінням та переливалася паєтками. Овальне декольте робило її більш привабливою та сексуальною.

Шарліз Терон
Шарліз Терон на доріжці церемонії вручення нагород Гільдії костюмерів / Фото: Getty Images

Цей вечірній лук зірка прикрасила обручем, який був оздоблений камінням, а волосся зібрала до верху. Також в руках вона тримала маленький чорний клатч. У вухах були мініатюрні сережки, а тендітні каблучки прикрашали пальці її рук.

Шерліз обрала легкий макіяж у природних тонах із золотистими тінями. Акцент зробила на чорному манікюрі.

Шарліз Терон
Шарліз Терон на Гільдії костюмерів / Фото: Getty Images

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Стиль і мода Голлівуд Шарліз Терон
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