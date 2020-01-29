Шарліз Терон зачарувала прихильників новим аутфітом: розкішні фото

Американська акторка південноафриканського походження Шарліз Терон стала гостею 22-ої церемонії вручення нагород Гільдії костюмерів, яка відбулася вночі 29 січня у готелі The Beverly Hilton у Беверлі-Гіллз. Зірка любить вражати шанувальників розкішним вбранням і цей вихід не став винятком.

Вишукана голлівудська зірка Шарліз Терон для світських заходів обирає неймовірно красиві наряди. На доріжці Гільдії костюмерів 44-річна знаменитість сяяла у розкішній вечірній сукні.

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Для цієї церемонії акторка обрала вбрання від Louis Vuitton з чорними вставками на рукавах і манжетами чорного кольору. Сукня зі шлейфом була розшита камінням та переливалася паєтками. Овальне декольте робило її більш привабливою та сексуальною.



Шарліз Терон на доріжці церемонії вручення нагород Гільдії костюмерів / Фото: Getty Images

Цей вечірній лук зірка прикрасила обручем, який був оздоблений камінням, а волосся зібрала до верху. Також в руках вона тримала маленький чорний клатч. У вухах були мініатюрні сережки, а тендітні каблучки прикрашали пальці її рук.

Шерліз обрала легкий макіяж у природних тонах із золотистими тінями. Акцент зробила на чорному манікюрі.



Шарліз Терон на Гільдії костюмерів / Фото: Getty Images