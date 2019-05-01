Шарліз Терон здивувала зміною зачіски: ефектні фото

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Шарліз Терон змінила імідж
Шарліз Терон змінила імідж / www.gettyimages.com

Голлівудська акторка Шарліз Терон у 43 роки не боїться експериментувати із зовнішністю. Це вона вкотре продемонструвала, засвітившись із новою зачіскою.

Як відомо, на врученні премій Оскар-2019 запальна білявка Шарліз Терон постала перед камерами з оновленим іміджем. Тоді акторка перефарбувала волосся в темний колір, чим приголомшила всіх прихильників. Та минуло кілька місяців, як знаменитість похизувалась черговими змінами. 

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На прем'єрі кінострічки Long Shot у Нью-Йорку Шарліз Терон засвітила нову зачіску. Акторка зробила так званий "рваний чубчик", який є трендовим у цьому сезоні. 

Для публічного виходу знаменита американка обрала образ total black. Шарліз Терон одягнула мереживний топ, який виднівся з-під класичного штанного костюму від Dior. Туфлі-човники та макіяж з акцентом на губи завершили стильний look акторки. 

Шарліз Терон
Шарліз Терон / Getty Images

Шарліз Терон змінила імідж
Шарліз Терон змінила імідж / Getty Images

Відомо, що зірці допомагав змінити імідж стиліст Адір Абергель. У коментарі західним ЗМІ він пояснив, що стиль для Шарліз Терон запозичували з моделі Лінди Євангелісти. 

"Шарліз – одна з моїх найбільших муз. Декілька місяців тому ми сміливо зробили їй боб-каре і перефарбували в брюнетку. Мені подобається, що вона не боїться ризикувати і завжди любить пробувати щось нове. Для прем'єри Long Shot в Нью-Йорку нам захотілося піти ще далі, і я підібрав їй накладні пасма для чубчика. Для створення цього образу я надихався стилем Лінди Євангелісти. Вона завжди була дуже сміливою, і Шарліз точно така ж", – розповів Адір Абергель. 

Архівне фото Лінди Євангелісти
Архівне фото Лінди Євангелісти / Pinterest.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Краса Шарліз Терон
Джерело: LifeStyle 24
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