Шарліз Терон здивувала зміною зачіски: ефектні фото

Голлівудська акторка Шарліз Терон у 43 роки не боїться експериментувати із зовнішністю. Це вона вкотре продемонструвала, засвітившись із новою зачіскою.

Як відомо, на врученні премій Оскар-2019 запальна білявка Шарліз Терон постала перед камерами з оновленим іміджем. Тоді акторка перефарбувала волосся в темний колір, чим приголомшила всіх прихильників. Та минуло кілька місяців, як знаменитість похизувалась черговими змінами.

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На прем'єрі кінострічки Long Shot у Нью-Йорку Шарліз Терон засвітила нову зачіску. Акторка зробила так званий "рваний чубчик", який є трендовим у цьому сезоні.

Для публічного виходу знаменита американка обрала образ total black. Шарліз Терон одягнула мереживний топ, який виднівся з-під класичного штанного костюму від Dior. Туфлі-човники та макіяж з акцентом на губи завершили стильний look акторки.



Шарліз Терон / Getty Images



Шарліз Терон змінила імідж / Getty Images

Відомо, що зірці допомагав змінити імідж стиліст Адір Абергель. У коментарі західним ЗМІ він пояснив, що стиль для Шарліз Терон запозичували з моделі Лінди Євангелісти.

"Шарліз – одна з моїх найбільших муз. Декілька місяців тому ми сміливо зробили їй боб-каре і перефарбували в брюнетку. Мені подобається, що вона не боїться ризикувати і завжди любить пробувати щось нове. Для прем'єри Long Shot в Нью-Йорку нам захотілося піти ще далі, і я підібрав їй накладні пасма для чубчика. Для створення цього образу я надихався стилем Лінди Євангелісти. Вона завжди була дуже сміливою, і Шарліз точно така ж", – розповів Адір Абергель.



Архівне фото Лінди Євангелісти / Pinterest.