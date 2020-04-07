Шарліз Терон зізналася, що їй важко поєднувати кар'єру і виховання дітей

Оскароносна голлівудська акторка Шерліз Терон відверто розповіла, що їй дуже важко поєднувати успішну кар'єру та виховання дітей. Зірка зазначає, що постійно думає про них і це заважає їй повністю вжитися в роль.

Шарліз Терон є однією із найуспішніших американських акторок. Після напруженого робочого дня вона повертається додому, де на неї чекають 8-річний син Джексон та 4-річна дочка Августа. Нещодавно знаменитість дала інтерв'ю виданню Mirror, в якому зізналася, що думки про дітей, які чекають вдома, заважають їй повноцінно віддаватися роботі.

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Насичений графік Шарліз дає про себе знати. Щоденна праця на знімальному майданчику та домашні турботи надзвичайно втомлюють.

Я не знаю, як іншим акторам вдається не виходити з ролі під час знімань. Це так втомлює. Я дуже лінива для цього. У мене є двоє дітей, яких потрібно ростити, і собаки, за якими потрібно прибирати,

– розповіла акторка.

Здається, що зірка Голлівуду вже звикла до такого ритму життя, проте виховання дітей – це робота без вихідних та відпустки, яка потребує багато зусиль та наполегливості.

Після закінчення знімального дня я просто йду в свій трейлер, змиваю макіяж і їду додому. Я засвоїла це досить давно: чим простіше до всього ставитися, тим краще виходить. Звичайно, раніше мені це давалося важче, але принцип не змінився,

– зауважила Терон.