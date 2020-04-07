24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Шарліз Терон зізналася, що їй важко поєднувати кар'єру і виховання дітей

- Читать новость на русском
Шарліз Терон / Instagram / @charlizeafrica

Оскароносна голлівудська акторка Шерліз Терон відверто розповіла, що їй дуже важко поєднувати успішну кар'єру та виховання дітей. Зірка зазначає, що постійно думає про них і це заважає їй повністю вжитися в роль.

Шарліз Терон є однією із найуспішніших американських акторок. Після напруженого робочого дня вона повертається додому, де на неї чекають 8-річний син Джексон та 4-річна дочка Августа. Нещодавно знаменитість дала інтерв'ю виданню Mirror, в якому зізналася, що думки про дітей, які чекають вдома, заважають їй повноцінно віддаватися роботі.

Читайте також: Кеті Перрі не переживає через майбутні пологи, – ЗМІ

Насичений графік Шарліз дає про себе знати. Щоденна праця на знімальному майданчику та домашні турботи надзвичайно втомлюють.

Я не знаю, як іншим акторам вдається не виходити з ролі під час знімань. Це так втомлює. Я дуже лінива для цього. У мене є двоє дітей, яких потрібно ростити, і собаки, за якими потрібно прибирати,
– розповіла акторка.

Здається, що зірка Голлівуду вже звикла до такого ритму життя, проте виховання дітей – це робота без вихідних та відпустки, яка потребує багато зусиль та наполегливості.

Після закінчення знімального дня я просто йду в свій трейлер, змиваю макіяж і їду додому. Я засвоїла це досить давно: чим простіше до всього ставитися, тим краще виходить. Звичайно, раніше мені це давалося важче, але принцип не змінився,
– зауважила Терон.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Charlize Theron (@charlizeafrica)

 

Автор: Христина Кобак
Теги: Новини LifeStyle Голлівуд Зіркові батьки Шарліз Терон LifeStyle
Коментарі

Читайте також

6 квітня , 23:47 Як відсутність сексу впливає на організм: тривожні симптоми
Здорове життя 93256
сьогодні , 05:05 Гороскоп на 7 квітня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп 1851
6 квітня , 22:02 В мережі з'явилося архівне дитяче фото Тіни Кароль з бабусею та дідусем
Новини шоу-бізнесу 901
6 квітня , 20:54 Оля Цибульська похизувалася стрункими ногами та розповіла, як зацікавити чоловіка: фото
Новини шоу-бізнесу 892
сьогодні , 06:00 Новини про коронавірус 6 квітня: COVID-19 у Лаврі, Борис Джонсон в реанімації
Новини України 13484
6 квітня , 21:31 Леся Нікітюк похизувалася стрункими ногами у відвертому купальнику: спекотне фото
Новини шоу-бізнесу 1504
сьогодні , 08:02 Свято Благовіщення: найкращі картинки-привітання
Традиції 7036
сьогодні , 04:50 Коронавірус у Тернопільській області: знову зросла кількість хворих та смертельних випадків
Лікування 39462
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
6 квітня 10:40 Том Генкс, Ольга Куриленко та Лучіан Грейндж: які знаменитості захворіли на коронавірус
Юлія Турелик
6 квітня 10:10 Англійська для початківців: які фільми можна переглянути на карантині
Юлія Михайлова
5 квітня 20:21 Фільми 2020 року, які не можна пропустити
Уляна Журба
5 квітня 10:40 "Найкрасивіша дівчинка" святкує 19-річчя: якою сьогодні є французька модель Тілан Блондо
Юлія Девда
4 квітня 12:36 Українська легенда за океаном: найкращі пісні Квітки Цісик

Новини
Більше новин
Залиште відгук