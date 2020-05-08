Шашлик must go on: готуємо курячий шашлик у духовці

Шашлик – це не просто страва. Це ціле свято, яке можна святкувати хоч щодня! Але, погодьтесь, саме на травневі шашлик смакує по-особливому. І якщо традиційний пікнік у лісі ми влаштуємо після карантину, то зараз організуємо його вдома. Сьогодні ми розповімо, як приготувати шашлик з курки у духовці. Зокрема, про маринад до м’яса, який зробить його соковитим. Цей рецепт ви точно полюбите!

Згадуємо традиційні атрибути приготування шашлику: свинина, шампури і хитромудрий маринад за порадою сусіда. Але щоб спростити і так складне життя на карантині, свинину можна замінити на куряче філе, замість шампурів використати дерев’яні шпажки, а маринад – взяти готовий перевірений варіант від "Верес".

Важливий момент. Якщо ми без пікніку зможемо, то шашлик без характерного димку – ніяк:) Але вихід є! Підкреслити смак м’яса допоможуть соуси від "Верес" – вони надають стравам особливого пікнікового смаку. Тому запасаємось необхідними інгредієнтами і розпочинаємо приготування шашлику з курки в домашніх умовах.

Рецепт приготування курячого шашлику в духовці

Інгредієнти:

- 2 курячі філе – 700 гр

- 1 упаковка маринаду до курки "Верес" на 1 кг філе

- 1 болгарський перець

- 1 цибуля

- аджика гостра "Верес"

- шпажки для шашлику

Рецепт приготування

1. Нарізаємо куряче філе середніми шматочками, викладаємо в глибоку миску. Додаємо до філе маринад до курки "Верес".

У складі маринаду цільні зерна гірчиці, томатна паста, яблучне пюре та велика кількість спецій. Це збалансоване поєднання перетворить філе курки на ароматний соковитий шашлик. Але за умови, якщо ви ретельно все перемішаєте і залишите "почекати" на 30 хв.

Якщо для шашлику ви обрали не курятину, у "Верес" є також інші види маринаду, створені спеціально для конкретного виду м’яса. А щоб страва мала особливий запах димку, можна спробувати новинку – маринад для барбекю, щоб навіть вдома шашлик мав пікніковий смак.

2. Поки маринується м’ясо, ріжемо овочі. Болгарський перець чистимо, видаляємо насіння, розрізаємо перець на великі шматочки. Цибулю розрізаємо на чотири частини.

3. Шпажки спроплюємо водою – тоді готовий шашлик не буде прилипати і легко зніметься. А тепер нанизуємо шматочки курки, чергуючи їх з цибулькою та болгарським перцем.

Ставимо в духовку на 190 градусів, запікаємо курячий шашлик на шпажках 30 хвилин у режимі духовки та конвекції до золотої скоринки.

4. Наш шашлик майже готовий! Залишилось полити чимось смачненьким. Як варіант – аджика гостра "Верес" зі свіжих овочів. Б’ємось об заклад, що смак цієї аджики не відрізниш від домашньої маминої – із помідорів, гострого та солодкого перців?

Ну а тепер, коли соковитий, ароматний і легкий в приготуванні шашлик готовий, саме час долучитись до акції від "Верес".

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Будьте здорові і готуйте смачно разом з нами!