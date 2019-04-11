"Шазам!": 12-річний хлопець із магічною силою трансформації в дорослого супермена

Цей незручний момент, коли тобі 12 років, ти опиняєшся в незнайомому місці, а якийсь сумнівний дід каже тобі торкнутись його посоха і викрикнути його ім'я.

DC і Warner Brothers зняли зовсім не похмуре кіно, в якому вони багато жартують, зокрема, над своїм же кіновсесвітом. Якщо в "Аквамені" ще були залишки звичного "дісішного" пафосу, то Шазам зовсім відбився від рук – він школяр і в нього інші проблеми, не глобального характеру.

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"Шазам!"

Згідно з сюжетом, шкет на ім'я Біллі отримує силу шести міфічних героїв — мудрість Соломона (S), силу Геракла (H), витривалість Атланта (А), силу Зевса (Z), хоробрість Ахілеса (A) і швидкість Меркурія (M). Ось ми й зліпили з перших букв цих імен назву фільму і, власне, самого персонажа.

Що цікаво, початково Шазам називався Капітаном Марвел і свого часу, у 1930-1950 роках, ці комікси продавались краще за Супермена з Бетменом. В результаті довгої історії з судовими позовами і розбираннями, Марвел став Шазамом. Ми з вами можемо бути за це вдячними, бо ще бракувало свого Капітана Марвела у DC, і так голова обертом від засилля супергероїв на екранах. Символічно, що "Шазам!" вийшов у прокат невдовзі після екранізації "Капітана Марвел" від студії-конкурента.

Повертаючись до "Шазама!", то що б ви робили, якби отримали суперсилу у підлітковому віці? Правильно, накупили би пива, зняли відоси в YouTube та Instagram, і покарали всіх чмирів, які з вас знущаються в школі. Це план мінімум для школяра і спостерігати за схожими вчинками доволі весело, але й передбачувано. Тому плюсом "Шазама!" є те, що незважаючи на зовнішній вигляд, супергерой веде себе саме як школяр, а мінус тут в тому, що й сюжет легко можуть передбачити ті ж школярі.

Антагоніст у фільмі такий собі, непереконливий. І гріхи, які з ним ходять, теж не дуже потужні, і, що найгірше, їх важко розрізнити. Благо, персонажі самі жартують, що хіть могла би бути і "гарячішою", а то зовсім погано виглядає. Зло в "Шазамі!" діє зовсім без крові і навіть відкушені голови (окей, по факту це було лише раз) зовсім не хляпають кров'ю, а нагадують мультик. Вікове обмеження в категорії 13+ можна опустити навіть більше. Тут немає ні поганих слів, ні сексу, ні тяжких смертей, ні поранень, лише діти, жартики і блискавки з рук Шазама. Останні дуже доречні, якщо треба зарядити смартфон.

Рейтинг "Шазама!" на IMDb доволі високий — 7,7. Критики зустріли фільм привітно, а глядачам він найбільше підходить як варіант для сімейного перегляду. Всім подобається, а це значить, що DC ступили на правильний шлях і, хтозна, якими будуть пропорції сил двох конкуруючих студій після завершення кіноепопеї з "Месниками" від Marvel.

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