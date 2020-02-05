Шеннен Догерті опублікувала зворушливий допис після зізнання про онкологію

Вчора, 4 лютого, 48-річна американська акторка оприлюднила свій діагноз. Медики діагностували у Шеннен Догерті четверту стадію раку молочної залози. Новини про її хворобу сколихнули шанувальників у всьому світі. Проте зірка не втрачає оптимізму та продовжує боротися з недугою.

Незважаючи на те, що хвороба, яка повернулася за кілька років після одужання, стрімко прогресує, Шеннен Догерті не втрачає віри у світле майбутнє. Власним прикладом знаменитість прагне довести, що за будь-яких життєвих обставин не можна складати руки та припиняти боротьбу. Саме тому свої попередні слова акторка вирішила підкріпити життєствердним дописом, який з'явився в її інстаграмі.

Важливо! У Шеннен Догерті діагностували четверту стадію раку

Шеннен Догерті вирішила бути лаконічною та не вдаватися до розлогих зворушливих повідомлень. Вона опублікувала чуттєву картинку з фразою, яка підкорила шанувальників та зіркових колег.

"Ми живемо тільки один раз, Снупі!" – каже Чарлі. На що його улюбленець відповідає: "Неправильно! Ми вмираємо тільки один раз, а живемо кожен день!"

– написано в дописі.

Знамениту акторку, яка назавжди увійшла в історію світового кінемаграфу завдяки зйомкам у культовому американському серіалі "Беверлі Хіллз, 90210", підтримали не менш знамениті колеги. Акторка Сара Мішель Геллар написала: "Прекрасно сказано, моя неймовірна подруго. Я маю нагоду прожити своє життя з тобою, що робить мене щасливчиком".

Кінозірка Торі Спеллінг також підтримала Шеннен Догерті: "Надсилаю велику кількість любові, підтримки та тваринних флюїдів, щоб змусити вас усміхнутися xoxo". Загалом допис зібрав понад 15 тисяч коментарів зі словами підтримки.

Нагадаємо, що легендарна акторка Шеннен Догерті стала гостею нового випуску програми "Добрий ранок, Америка", який вийшов на широкі екрани 4 лютого. У відвертому інтерв'ю зірка зізналася, що впродовж останнього року знову бореться з онкологією. Шеннен Догерті запевнила, що чуток в мережі не уникнути, саме тому для неї важливо, щоб світова спільнота почула це зізнання з її уст.