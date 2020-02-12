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Шеннен Догерті пообіцяла знайти сили для боротьби з раком

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Шеннен Догерті / Instagram / @theshando

48-річна американська акторка Шеннен Догерті вже 5 років бореться з раком. Ця важка недуга не дозволяє їй жити без болю та щоденних випробувань. Шеннен подякувала прихильникам за підтримку та пообіцяла, що знайде сили для того, щоб подолати хворобу.

Знаменитість опублікувала на своїй інстаграм-сторінці пост, в якому висловила слова вдячності усім шанувальникам та зізналася, що їхня увага та любов дуже важливі для неї. Також зірка серіалу "Всі жінки – відьми" розповіла, як почувається зараз.

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Догерті поділилася світлиною, на якій їде парком на коні. Яскраві кольори мальовничих краєвидів вселяють віру в те, що акторка все-таки зможе протистояти хворобі.

Я хочу подякувати всім вам за вашу любов, молитви і підтримку. Зараз дивний час, і я не відчуваю ґрунт під ногами. Сказати, що у мене стрес, – це не сказати нічого. Сказати, що я борюся, – це м'яко сказано. Але ... Я вірю, що знайду свою точку опори. Я шукатиму сили, які мені потрібні, глибоко всередині себе, щоб протистояти всьому цьому. Я молюся про те, щоб зробити все це гідно і граціозно. Мені так багато треба сказати. Так багато всього, чим можна поділитися. І я це зроблю. Будь ласка, знайте, як сильно ви всі допомагаєте мені піднятися,
– написала під фото Шеннен.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ShannenDoherty (@theshando)

 

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Теги: LifeStyle Зіркові хвороби
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