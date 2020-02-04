У Шеннен Догерті діагностували четверту стадію раку

48-річна американська акторка лише кілька років тому розпочала повноцінне життя після тривалої боротьби з онкологією. Проте Шеннен Догерті зізналася, що їй не вдалося повністю побороти хворобу. Недуга стрімко прогресує, медики діагностували у неї четверту стадію раку молочної залози.

Легендарна акторка Шеннен Догерті стала гостею нового випуску програми "Добрий ранок, Америка", який вийшов на широкі екрани сьогодні, 4 лютого. У відвертому інтерв'ю зірка зізналася, що впродовж останнього року знову бореться з онкологією.

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Знаменитість, яка завжди відверто розповідала шанувальникам про свою недугу, наважилася й цього разу публічно оголосити про стан свого здоров'я. Шеннен Догерті запевнила, що чуток в мережі не уникнути, саме тому для неї важливо, щоб світова спільнота почула це зізнання з її уст.

Через кілька днів або тижнів стане відомо, що у мене четверта стадія раку, що рак повернувся. Тому я тут. Цю "пігулку" важко проковтнути з багатьох причин. Я немов скам'яніла. Я дуже налякана,

– зворушила акторка.

Шеннен Догерті запевнила, що для неї стало справжнім випробуванням повідомити про онкологію своїх близьких. Впродовж тривалого часу про рак, який повернувся, знала обмежена кількість людей, серед яких чоловік Курт Ісварінк, мати та актор Браян Остін Грін, який підтримував їй під час роботи на знімальному майданчику римейку "Беверлі Хіллз, 90210".

У мене бувають дні, коли я питаю: "Чому я?". А потім я йду і думаю: "Ну добре, а якщо запитати, чому НЕ я? Ніхто цього не заслуговує, але ж ніхто і не говорить: "Хто, крім мене, цього заслуговує?" Так дивно, що мені знову поставили цей діагноз, а хтось пішов з життя раніше за мене, будучи абсолютно здоровим,

– розповіла знаменитість.

Так, Шеннен Догерті натякнула на актора Люка Перрі, який був її колегою на знімальному майданчику "Беверлі Хіллз, 90210". Його екстренно госпіталізували з інсультом у березні минулого року, проте лікарям так і не вдалося врятувати актора, який раптово пішов з життя у віці 52 років. Саме тому Шеннен знаходить у собі сили боротися навіть на останній стадії раку молочної залози, аби власним прикладом доводити, що за жодних обставин не можна втрачати надію та віру в краще.

І найменше, що я можу зробити в пам'ять про нього, це прийти на це шоу. Я хочу показати, що навіть з четвертою стадією люди можуть жити і працювати. Наше життя не закінчується з подібним діагнозом. Нам ще є, чим зайнятися на цій Землі,

– запевнила акторка.