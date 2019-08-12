Шеннен Догерті зізналася, що вплинуло на рішення знятись у римейку "Беверлі Хіллз, 90210"

Відома американська акторка Шеннен Догерті, яка поборола рак, поділилась, що спочатку не мала наміру повертатись на знімальний майданчик для перезапуску стрічки "Беверлі Хіллз, 90210". Але одна трагічна подія змінила її думку.

За словами 48-річної зірки, хоч у ребуті (перезапуску) проекту погодились зніматись всі актори, вона до кінця була впевнена, що не повернеться до знаменитого складу "Беверлі Хіллз, 90210". Про це повідомляє Variety.

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"Всі знають, що я не збиралася брати участь в цьому. Я не мала нічого проти ребуту, я була впевнена, що він добре продасться і без мене. Загалом, в той момент я безумовно не хотіла цим займатися", – зазначила Догерті.

Але все для неї змінилось, коли помер їхній колега з серіалу Люк Перрі. Сталось це у березні 2019 року у віці 52 років від ускладнень після двох перенесених інсультів.

Я відчувала, що участь в новому" Беверлі-Хіллз, 90210 "стане можливістю вшанувати пам'ять Люка. Я рада, що прийняла це рішення, тому що тепер я можу сидіти тут, поруч з людьми, яких поважаю і люблю. Ця дивовижна подорож зцілила нас після втрати людини, тому так багато значить для всіх нас,

– зізналась серіальна Бренда Волш.