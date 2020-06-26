Американська актриса Шерон Стоун мала чимало романів у своєму житті і один з них був саме з голлівудським продюсером та сценаристом Стівом Бінгом. Жінка важко відреагувала на смерть чоловіка та не може повірити у те, що сталось.

Декілька днів тому Голлівуд приголомшила новина – знаменитий Стів Бінг закінчив життя самогубством, вистрибнувши з вікна 27 поверху у Лос-Анджелесі. На трагічну подію однією з перших відреагувала актриса Елізабет Герлі, яка має сина від чоловіка. Вона розповідала, що протягом останнього року дуже зблизилася зі Стівом, а востаннє його бачила на дні народженні сина Деміана – 4 квітня йому виповнилось 18 років.

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Як відреагувала на смерть Бінга Шерон Стоун?

Номінантка премії Оскар, яка зустрічалась з чоловіком у 1990-ті роки, в ефірі каналу Extra згадала про ексбойфренда та розповіла, як відреагувала на його смерть.

"Це дійсно важко. Мені було важко з цим впоратися", – зізналась актриса. Вона додала, що Стів Бінг був непростою людиною, тому і його рішення не завжди були правильними. "Він складна людина, яка, як я думаю, не завжди приймав правильні рішення. Це було дуже важко", – поділилася зірка.



Стів Бінг та Шерон Стоун / Архівне фото з соцмереж

Додамо, що у 55-річного Стіва Бінга було чимало романів з відомими жінками. Окрім Шерон Стоун та Елізабет Герлі він зустрічався ще з Умою Турман та Ніколь Кідман.