Знаменита голлівудська акторка, зірка фільму "Основний інстинкт" Шерон Стоун вразила всіх шанувальників гучною заявою. Виявляється, в актрису вдарила блискавка.

Про інцидент 62-річна Стоун розповіла коміку Бреттону Гольдштейну під час запису подкасту, інформує видання The Sun. Коли саме це трапилося знаменитість не зазначила.

Зі спогадів американської акторки, вона піддалася електричному заряду, коли набирала на кухні воду з крана. Саме в цей час блискавка вдарила в колодязь, який відповідав за водопостачання в будинку.

Я наповнювала праску водою і тримала руку на крані. Блискавка пробила мене через воду. Мене підкинуло в повітря і відкинуло через всю кухню. Я вдарилася об холодильник. У мене був шок,

– пригадала зірка.

Шерон Стоун втратила свідомість, а потім на кухню увійшла її 87-річна мати Дороті, привівши її до тями. Вона одразу викликала медиків, які відвезла акторку в лікарню на Беверлі-Хіллз. Там лікарі зробили зірці електрокардіограму і виявили, що електрика в тілі Шерон зашкалює.

За словами акторки, вона пробула в лікарні 10 днів, оскільки в її тілі ще зберігався електричний заряд.

Зазначимо, що така "зустріч зі смертю" в Шерон Стоун сталася не вперше. У 2001 році в акторки стався крововилив у мозку. В одному зі своїх інтерв’ю вона розповіла, що блукала в незрозумілому і невизначеному місці, де також перебували її близькі люди, друзі та родичі, яких, на той момент вже не було в живих.

Я побачила величезний вихор білого світла і пішла до нього. Я почала бачити дуже дорогих мені людей, які на той момент були вже мертві. Це було схоже на подорож за межі живого світу. Але за мить я знову опинилася у своєму тілі. Те, що відбулося сильно вплинуло на мене,

– зазначила Стоун.

Вже цього року акторка планує випустити свою автобіографічну книжку під назвою The Beauty of Living Twice "Краса другого життя".