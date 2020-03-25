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Шерон Стоун на карантині зайнялася живописом: фото та відео

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Шерон Стоун / Фото: Getty Images

Голлівудська акторка Шерон Стоун підтримує правила карантину та залишається вдома. Зірка також знайшла, чим можна зайняти себе, щоб не нудьгувати. Вона захопилася живописом та вже встигла похизуватися першою намальованою картиною.

Залишатися вдома протягом тривалого часу важко. Особливо, якщо людина звикла до активного та насиченого життя. Проте у всьому варто бачити позитивні сторони. Перебуваючи на карантині, можна зробити ті справи, які завжди відкладали на потім або ж навчитися чомусь новому. Наприклад, Шерон Стоун виявила у себе талант до малювання.

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62-річна знаменитість не сумує на карантині, а відкриває для себе щось нове. Зірка показала прихильникам першу картину, яку намалювала сама. Вона зобразила рожеві піони, які вийшли дуже реалістичними. 

Я закінчила свою першу картину. Дуже рада! І це навіть схоже на щось, у чому я вбачаю прекрасне. Пробуйте робите те, що колись не вміли. Це був мій перший крок у вивченні чогось. Сподіваюся, ви займаєтеся тим, що вам подобається. Сподіваюся, ви в безпеці і доброму здоров'ї 
– каже у відео акторка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Sharon Stone (@sharonstone)

Зазначимо, станом на 25 березня у всьому світі зафіксували 435 366 випадків захворювання на коронавірус. Серед них підтвержено 19 618 смертей. 111 870 людям вдалося одужати. В Україні підтвердили 113 випадків Covid-19, з яких 4 – летальні. Один пацієнт одужав. Також карантинні заходи продовжили до 24 квітня. Громадян закликають залишатися вдома, щоб зменшити ризик інфікування.


Правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

Уряд продовжив карантин до 24 квітня
сьогодні
Автор: Христина Кобак
Теги: Коронавірус Covid-19 LifeStyle Шерон Стоун
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