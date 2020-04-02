Шерон Стоун показала, як робити гімнастику для легень: корисне відео
Голлівудська акторка Шерон Стоун дотримується всіх правил карантину і без важливих причин не покидає своєї оселі. В інстаграмі зірка публікує не лише те, як розважається, але й ділиться з підписниками корисними лайфхаками.
Усім знаменитостям досить непросто бути ізольованими в період карантину. Їхній графік життя завжди набирав шалених обертів, однак тепер треба залишатися тільки вдома і слідкувати за своїм здоров'ям. Зірки вже змирилися з карантинними буденними днями, однак не нудьгують, а навпаки діляться порадами, як провести карантин з користю.
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Так, головна героїня фільму "Основний інстинкт" розповіла, як зробити гімнастику для легень. Відповідний допис з’явився на сторінці акторки 1 квітня, тож Стоун вирішила розпочати день не з жартів, а з важливих речей. Така гімнастика за її словами допоможе розширити та зміцнити легені.
Гімнастика для легень від Шерон Стоун
1.Повільно вдихніть і порахуйте до десяти.
2.Тоді знову рахуючи до десяти, опустіть повітря з легень у живіт.
3.Затримайте дихання до десяти.
4.Повільно видихайте рахуючи до десяти.
Така вправа, яка складається лише з чотирьох простих кроків допоможе розширити легені. Корисно таким диханням займатися людям у яких бронхіт, грип чи запалення. Що важливо, гімнастика для легень може стати у нагоді при боротьбі з коронавірусом, адже одним із симптомів захворювання є задишка (ускладнене дихання).
Найпоширеніші симптоми зараження коронавірусом:
- Гарячка
- Кашель
- Задишка
Станом на 1 квітня виявили понад 912 тисяч випадків зараження коронавірусом. З них понад 45 тисяч померли. Водночас майже 192 тисячі хворих одужали.
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