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Шерон Стоун показала, як робити гімнастику для легень: корисне відео

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Шерон Стоун показала корисну гімнастику для легень / Focus

Голлівудська акторка Шерон Стоун дотримується всіх правил карантину і без важливих причин не покидає своєї оселі. В інстаграмі зірка публікує не лише те, як розважається, але й ділиться з підписниками корисними лайфхаками.

Усім знаменитостям досить непросто бути ізольованими в період карантину. Їхній графік життя завжди набирав шалених обертів, однак тепер треба залишатися тільки вдома і слідкувати за своїм здоров'ям. Зірки вже змирилися з карантинними буденними днями, однак не нудьгують, а навпаки діляться порадами, як провести карантин з користю.

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Так, головна героїня фільму "Основний інстинкт" розповіла, як зробити гімнастику для легень. Відповідний допис з’явився на сторінці акторки 1 квітня, тож Стоун вирішила розпочати день не з жартів, а з важливих речей. Така гімнастика за її словами допоможе розширити та зміцнити легені.

Гімнастика для легень від Шерон Стоун

1.Повільно вдихніть і порахуйте до десяти.

2.Тоді знову рахуючи до десяти, опустіть повітря з легень у живіт.

3.Затримайте дихання до десяти.

4.Повільно видихайте рахуючи до десяти.

Така вправа, яка складається лише з чотирьох простих кроків допоможе розширити легені. Корисно таким диханням займатися людям у яких бронхіт, грип чи запалення. Що важливо, гімнастика для легень може стати у нагоді при боротьбі з коронавірусом, адже одним із симптомів захворювання є задишка (ускладнене дихання).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This is a 2-part Lung Strengthening Exercise • #StayHome #COVID_19 #Quarentine #StaySafe

Допис, поширений Sharon Stone (@sharonstone)

Найпоширеніші симптоми зараження коронавірусом:

  • Гарячка
  • Кашель
  • Задишка

Станом на 1 квітня виявили понад 912 тисяч випадків зараження коронавірусом. З них понад 45 тисяч померли. Водночас майже 192 тисячі хворих одужали.

Прості правила гігієни про коронавірусі
Правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу
 

Автор: Юлія Турелик
Теги: LifeStyle Коронавірус COVID-19 Шерон Стоун
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