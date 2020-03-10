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Шерон Стоун пройшла тест на наявність коронавірусу, аби потрапити на власний день народження

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Шерон Стоун / Instagram / @sharonstone

Голівудська акторка, зірка фільму "Основний інстинкт" Шерон Стоун, святкує свій день народження – 10 березня знаменитість зустрічає свої 62. Власне свято зірка зустріла своєрідно – з перевіркою власного здоров'я, щоб про всякий випадок уберегти себе та рідних.

З нагоди дня народження секс-символ 1990-х влаштувала домашню вечірку для сім’ї та найближчих друзів. На сторінці в інстаграмі Шерон поділилась світлинами, де проходить медичний огляд, перед тим, як потрапити на свято: на світлині медсестра вимірює їй температуру. Про це повідомили у виданні The Daily Mail.

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Шерон Стоун перевіряють на наявність коронавірусу / Instagram / @sharonstone

Таким чином, акторка хотіла звернути увагу на важливість проходження медичного контролю на симптоми вірусу. Відомо, що у США, станом на 10 березня, захворіло 755 людей, 21 з них померли унаслідок ускладнень, викликаних коронавірусом. Схоже, зірка вирішила перестрахуватись навіть у власне свято, щоб убезпечити як себе, так і запрошених гостей. 

Зірка була одягнена у красивий вечірній образ – чорний комбінезон, який доповнила злегка укладеною зачіскою та ледь помітним макіяжем. Вечірка відбулась 9 березня, у переддень свята, біля каміна та більярда в компанії друзів.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Birthday party. • ️

Допис, поширений Sharon Stone (@sharonstone)

 

 

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Автор: Уляна Журба
Теги: Зіркові дні народження Коронавірус Covid-19 Шерон Стоун LifeStyle
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