Шерон Стоун вперше прийшла на світську подію з 19-річним сином: чарівні фото

Голлівудська акторка Шерон Стоун у 61 рік залюбки погоджується на зйомки у рейтингових фільмах та відвідує світські заходи. Та днями її вихід прикував увагу всіх західних ЗМІ, адже перед камерами вона постала зі своїм 19-річним сином Роаном.

У Мадриді пройшла урочиста церемонія нагородження Harper Bazaar Awards. Світський захід не оминули увагою знаменитості, які прикрашали обкладинку глянцю у 2019 році. Серед них – 61-річна Шерон Стоун.

Читайте також: 61-річна Шерон Стоун вразила стрункістю у фотосесії для глянцю: сміливі кадри

Голлівудська акторка обрала для цього виходу чорний штанний костюм, який є трендовим у цьому сезоні. Однак класичне вбрання виглядало досить екстравагантно завдяки масивній прикрасі на плечі, яка нагадувала велику білу квітку з тканини. Образ Шерон Стоун завершила взуттям на чималих підборах та елегантною зачіскою.



Шерон Стоун на церемонії в Мадриді / Instagram / @sharonstone

Проте не це викликало захват в учасників церемонії Harper Bazaar Awards. Чи не вперше Шерон Стоун постала перед публікою зі своїм 19-річним сином Роаном. Хлопчика акторка всиновила у 2000 році, коли ще була у шлюбі з Філом Бронштейном. Окрім цього, Шерон Стоун виховує 14-річного Лейрда Вонна та 13-річного Квінна Келлі.



Шерон Стоун з сином Роаном / Getty Images