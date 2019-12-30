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Шерон Стоун заблокували на сайті знайомств: цікаві деталі

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Шерон Стоун / Instagram / @sharonstone

Відому американську актрису, продюсера та ексмодель Шерон Стоун заблокували на сайті знайомств Bumble, мовляв, жінка на фото схожа на Шерон, але вона не може в свої 61 так молодо та привабливо виглядати.

Bumble – це така своєрідна технологія сватання. На сайті допомагають знайти кохання, друзів та покращити кар’єрні можливості. Вже більше 50-и мільйонів людей приєдналися, щоб побудувати довготривалі стосунки. Та не все так просто, як здається на перший погляд. Через шквал повідомлень про те, що Шерон Стоун – фейк, її акаунт став недоступним.

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шерон стоун
Акаунт Шерон Стоун на Bumble заблоковано / Twitter / @Sharon Stone

Знаменита актриса розповіла про інцидент на твіттер-сторінці та опублікувала скріншот повідомлення адміністрації Bumble. Також зірка "Основного інстинкту" поцікавилась у своїх підписників: "Невже я не можу бути собою?" Вона поскаржилася на додаток та просить розробників, аби ті розблокували її, проте жодної відповіді вона так і не отримала.

Зате тепер ми точно знаємо, що Шерон перебуває в активному пошуку.

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Шерон Стоун Голлівуд
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