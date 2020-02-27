Шевченківська премія 2020: хто став лауреатами

Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка обрав лауреатів премії 2020 року. Серед них – Тарас Прохасько, Маріанна Кіяновська, Євгенія Подобна, гурт "ДахаБраха", Олександр Глядєлов та опера-реквієм "Йов".

У номінації "Література" цьогоріч перемогу отримали два переможці: Маріанна Кіяновська за книгу поезій "Бабин Яр. Голосами" і Тарас Прохасько за збірку есеїв "Так, але...". Про це повідомили у UA:Суспільне.

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"Вірші Маріанни Кіяновської — це своєрідні монологи жертв трагедії в Бабиному Яру або її свідків, глибоко психологічні та складні змістовно", – говорять про поезію лауреатки премії. Щодо Тараса Прохаська, то про його есеї відгукуються як про "історії, які з перших сторінок формують цілісну тему – як важливо відчувати і чути, це оповіді про родину та спогади". У виданні додали, що письменник "з любов'ю і трепетом описує Карпати і Західну Україну".

Щодо інших лауреатів Шевченківської премії 2020, то список наступний:

Номінація "Публіцистика, журналістика" –воєнна кореспондентка Євгенія Подобна з книгою "Дівчата зрізають коси".



​Номінація "Музичне мистецтво" – український етно-хаос гурт "ДахаБраха" з альбомом "Шлях" (2016).

Номінація "Візуальні мистецтва" – мистецький проєкт "Карусель" Олександра Глядєлова.

Номінація "Театральне мистецтво" – опера-реквієм "Йов" Влада Троїцького, Романа Григоріва та Іллі Разумейка.

Номінація "Кіномистецтво" – лауреат відсутній, адже представлені номінанти – фільм "Какофонія Донбасу" Ігоря Мінаєва і документальний фільм "Будинок "Слово" Тараса Томенка – не відповідають за масштабом суті премії.