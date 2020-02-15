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Щаслива як ніколи раніше, – інсайдери розповіли про лесбійський роман Ембер Герд

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Ембер Герд з кінорежисеркою Б'янкою Бутті / www.usmagazine.com

Після невдалих спроб побудувати стосунки з чоловіками Ембер Герд вирішила закрутити роман з кінорежисеркою Б'янкою Бутті. Голлівудська акторка не коментує свого приватного життя, однак близькі друзі анонімно розповіли, що вона нарешті щаслива.

Ще у січні 2020 року журналісти західних ЗМІ вперше заговорили про роман Ембер Герд та Б'янки Бутті. Кінорежисерка не є публічною особою, тому про неї відомо небагато. Однак всі інсайдери зізнались, що Б'янка вже кілька років бореться з раком грудей, тому Ембер Герд підтримує її під час лікування. Та недуга, за даними таблоїду Us Weekly, тільки зблизила жінок. 

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Ембер в порядку і щаслива як ніколи раніше. Вона відчуває, що може довіряти Б'янці. Вони проводять багато часу разом,
– розповіли інсайдери. 

Цікаво, що обидві зірки не приховують почуттів одна до одної. Дівчата вже здійснили публічний вихід разом, тримаючись за руки. Сталось це за тиждень після того, як у ЗМІ заговорили про їхній роман. Ембер Герд та Б'янка Бутті долучились до акції протесту, що проходила у Лос-Анджелесі. Обидві зірки – запеклі феміністки, тому публічно виступили за рівність прав у суспільстві. 

Акторка Ембер Герд з новою обраницею
Акторка Ембер Герд з новою обраницею / Just Jared

Інсайдери припустили, що саме Марші за права жінок і зблизили голлівудських красунь. Роман Б'янки Бутті та Ембер Герд починався з дружби та стрімко переріс у щось більше. Друзі акторки анонімно заявили, що нарешті Ембер перебуває в гармонійних стосунках, які тільки допомагають їй налагодити своє життя. 

"Ембер не намагається встановлювати будь-які межі. Вона почувається комфортно, коли цілує Б'янку у публічних місцях та тримає її за руку. Вони починали все як друзі, але ці стосунки швидко переросли у щось більше", – додав інсайдер. 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Голлівуд Зіркові романи Ембер Герд Новини LifeStyle
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