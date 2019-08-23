Щасливе сімейство Бекхемів відривається в Італії: яскраві фото з відпочинку

Зіркове подружжя Девід і Вікторія Бекхеми обожнюють проводити вільний час саме у сімейному колі – з трьома синами Брукліном, Крузом, Ромео і 8-річною донечкою Харпер. Щасливе сімейство відправилося у чергову відпустку в Італію, звідки демонструють шанувальникам ефектні знімки.

Девід та Вікторія розповіли про те, як провели час на яхті, на своїх сторінках в Instagram. На одних з кадрів дизайнерка похизувалася розкішною спортивною фігурою у чорній майці та коротких джинсових шортах.

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"Стільки щастя на цих знімках", – додає у підписі зіркова мама. Додамо, що дівчини Брукліна Бекхема моделі Хани Кросс не було з сімейством. Подейкують у мережі, що пара ще місяць тому розірвала стосунки. Офіційного підтвердження цьому немає, однак закохані не публікують спільних фото, не ставлять вподобання одне одному та навіть відпочивають не разом.

Вікторія і Девід Бекхеми / Instagram-Stories / @victoriabeckham

Сім'я Бекхемів влаштувало відпочинок на яхті. Зіркові батьки і їхні діти спробували навіть парасейлінг, від якого спершу маленька Харпер не була у захваті. Однак на кадрах видно, як Девід підтримував дочку і вони змогли зробити вдалий політ.

Всі фото з відпочинку Бекхемів на яхті – дивіться тут:

Бекхеми / Instagram-Stories / @victoriabeckham / @davidbeckham

Наступного ранку Вікторія, Девід та їхні діти пішли на заняття йогою з інструктором. Дизайнерка зізналася, що їй складно було піднятися у позу на руках, але для футболіста така вправа вийшла легкою.

Бекхеми / Instagram-Stories / @victoriabeckham