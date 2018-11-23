Щасливі батьки Катя Осадча і Юрій Горбунов показали сина Івана: фото

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Юрій Горбурнов і Катя Осадча
Юрій Горбурнов і Катя Осадча / www.instagram.com/kosadcha

Щорічно у світі 22 листопада відзначають сімейне свято – День синів або сина. Цього дня вітання приймають усі синочки від батьків. Зіркове українське подружжя – Юрій Горбунов і Катя Осадча – також зворушливо привітало однорічного сина Івана у соціальних мережах.

Нові фото подружжя опублікувало на своїй сторінках в Instagram.

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На першому знімку щасливий татусь Юрій Горбунов сидить з Іванком перед рулем у машині.

"Всі в кого є син або їх декілька, однозначно пишаються ними! З Днем сина, дорогі батьки! Наш Іван вже допомагає татові рулити", – підписав український актор.

юрій горбачов
Юрій Горбунов з сином Іваном / Instagram @gorbunovyuriy

Катя Осадча, яка є мамою двох синів, зізналася, що не знає, як купувати ляльки та плести коси.

Але я знаюся на всіх видах машинок та хлопчачій моді від 0 до 16. Хлопці – мамині захисники, хлопці – майбутній мамин тил!  Вітаю всіх батьків синів зі святом! Нехай всі хлопчаки ростуть здорові та щасливі. Наші Ілля та Івасик також передають всім вітання,
– наголосила телеведуча.

катя осадча
Катя Осадча з сином Іваном / Instagram @kosadcha

Теги: LifeStyle Новини України Катя Осадча Зіркові мами Діти і неповнолітні
Джерело: 24 канал
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