Щасливі разом: Брітні Спірс відпочила в Діснейленді разом з дорослими синами

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Брітні Спірс із синами
Брітні Спірс із синами / Instagram / @britneyspears

Відома американська співачка після чималих проблем з лікуванням та судами опісля повернулась у звичайний ритм життя. Наразі вона насолоджується відпочинком зі своїми синами − 13-річним Шоном і 12-річним Джейденом.

Яскраві вихідні 36-річна співачка провела у Діснейленді. Жінка зізналась, що її сини стали значно дорослішими, відтак вона запитує у них про дозвіл на публікацію їхніх фото у своєму Instagram.

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Провели чудовий час в Діснейленді. Я не пам'ятаю, щоб коли-небудь отримувала такий сплеск емоцій. Також мої хлопчики стали старшими, і їм не подобаються їхні будь-які фотографії, тому я була схвильована, коли вони впевнено сказали "можна",
– підписала рідкісний знімок Брітні Спірс.

Зірка також зробила декілька відеороликів, на яких вона вечеряє в колі сім’ї.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Britney Spears (@britneyspears)

 

Відомо, що повну опіку над синами має лише їхній біологічний батько Спірс Кевін Федерлайн. Але Брітні Спірс старається якомога більше часу проводити зі своїми синами.

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Теги: LifeStyle Зіркові діти Брітні Спірс Відпочинок
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