Щасливі разом: Дженніфер Лопес пішла на побачення з Алексом Родрігесом – фото

69 Читать новость на русском
Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес
Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес / justjared.com

Популярна 49-річна співачка Дженніфер Лопес та її коханий професійний гравець бейсболу Алекс Родрігес потрапили в об'єктиви папараці поблизу ресторану Nobu у п'ятницю ввечері, 26 квітня, в Нью-Йорку.

У Джей Ло були справді насичені дні через знімання у новому фільмі Hustlers, відтак прогулянка та вечеря з коханим допомогли їй відпочити від робочих днів. Про це повідомляє видання Just Jared.

Читайте також: Дженніфер Лопес показала звабливі форми у боді: фото

Для виходу Дженніфер одягнула хутряний шарф на теплий жакет, світлі зручні штани та сірі замшеві ботильйони на підборах.

Додамо, у березні зіркова пара Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес оголосили про одруження, під час відпочинку на Багамах. Голлівудська акторка поділилася зворушливими знімками із заручин на березі моря

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес
Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес / Just Jared

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес
Дженніфер Лопес  / Just Jared

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес
Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес / Just Jared

blog_ava
Незвичні звичаї Великодня: як добре ви знаєте традиції?
сьогодні
3805
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Дженніфер Лопес Зіркові романи
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Незвичні звичаї Великодня: як добре ви знаєте традиції?
сьогодні 12:48 Незвичні звичаї Великодня: як добре ви знаєте традиції?
3805
Куди поїхати на Великдень в Україні: найкращі місця для відпочинку
сьогодні 11:34 Куди поїхати на Великдень в Україні: найкращі місця для відпочинку
2175
Пасхальні традиції: чому фарбують яйця на Великдень
сьогодні 11:01 Пасхальні традиції: чому фарбують яйця на Великдень
Олена Булан 4889
Як пофарбувати крашанки: 9 цікавих ідей для фарбування натуральними барвниками (інфографіка)
27 квітня 20:01 Як пофарбувати крашанки: 9 цікавих ідей для фарбування натуральними барвниками (інфографіка)
14809
Що потрібно святити на Великдень – які продукти можна і не можна класти до кошика
27 квітня 18:02 Що потрібно святити на Великдень – які продукти можна і не можна класти до кошика
18441
Новини
Більше новин
Залиште відгук