Щасливі разом: Дженніфер Лопес пішла на побачення з Алексом Родрігесом – фото

Популярна 49-річна співачка Дженніфер Лопес та її коханий професійний гравець бейсболу Алекс Родрігес потрапили в об'єктиви папараці поблизу ресторану Nobu у п'ятницю ввечері, 26 квітня, в Нью-Йорку.

У Джей Ло були справді насичені дні через знімання у новому фільмі Hustlers, відтак прогулянка та вечеря з коханим допомогли їй відпочити від робочих днів. Про це повідомляє видання Just Jared.

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Для виходу Дженніфер одягнула хутряний шарф на теплий жакет, світлі зручні штани та сірі замшеві ботильйони на підборах.

Додамо, у березні зіркова пара Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес оголосили про одруження, під час відпочинку на Багамах. Голлівудська акторка поділилася зворушливими знімками із заручин на березі моря



Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес / Just Jared



Дженніфер Лопес / Just Jared



Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес / Just Jared