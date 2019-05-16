Щасливі разом: спільний вихід 54-річної Моніки Беллуччі з бойфрендом

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Моніка Беллуччі з Ніколасом Лефевром
Моніка Беллуччі з Ніколасом Лефевром / www.gettyimages.com

54-річна Моніка Белуччі з молодшим на 18 років коханим Ніколасом Лефевром завітала на світський захід Dior Dinner, організований у рамках 72-го Каннського кінофестивалю.

Вечірка пройшла ввечері у середу, 15 травня у Каннах. Що цікаво, вдень на червону доріжку вийшла 22-річна дружина екс-чоловіка Моніки Венсана Касселя і продемонструвала, як виглядає через місяць після пологів.

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Шанувальники вважають, що з новим коханим Ніколасом Лефевром Беллуччі стала справді щасливою. Адже, коли вони разом, очі обох немов світяться від щастя. 

Для виходу італійка обрала розкішне довге плаття з поясом та сумкою від Dior і розпустила волосся. Моніка, як завжди, виглядає звабливо у будь-якому віці. Її обранець надав перевагу костюму молочного кольору з білою сорочкою.

Моніка Беллуччі з Ніколасом Лефевром
Моніка Беллуччі з Ніколасом Лефевром / Getty Images

Моніка Беллуччі з Ніколасом Лефевром
Моніка Беллуччі з Ніколасом Лефевром / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Моніка Беллуччі Зіркові романи Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
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