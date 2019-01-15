Щасливі разом: Тіна Кунакі поділилася зворушливим відео з відпочинку

21-річна французька модель вже понад два тижні відпочиває в теплих краях разом зі своїм чоловіком Венсаном Касселем. Але вагітна Тіна Кунакі не забуває про своїх шанувальників, тому часто публікує фото і відео, на яких яскраво підкреслює свою вагітність.

Нове відео Тіна Кунакі опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Французька модель і її чоловік Венсан Кассель відпочивають за кордоном вже понад два тижні. До слова, в перший день нового року, який пара зустрічала в Бразилії, Тіна опублікувала фото в купальнику, яким розповіла світу про свій стан.

На новому відео 21-річна Тіна Кунакі і 52-річний Венсан Кассель стоять на терасі на фоні заходу сонця і яскравої райдуги. Також позаду них можна побачити красиві місцеві будівлі і високі пальми. Для зйомки короткого відео для своїх шанувальників у Instagram вагітна модель одягнула чорний купальник і сонцезахисні окуляри, а її чоловік вирішив засвітити свій стрункий живіт і одягнув лише шорти. Для ролика Тіна обрала романтичну музику, оскільки пара ніжно цілується під час зйомки.